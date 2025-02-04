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費翔被權力欲望沖昏頭 「封神」帥到很危險

記者陳穎／綜合報導
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費翔在「封神第二部：戰火西岐」飾演的殷壽與娜然飾演的妲己。(圖／鴻聯國際提供)
費翔在「封神第二部：戰火西岐」飾演的殷壽與娜然飾演的妲己。(圖／鴻聯國際提供)

2025年史詩級特效鉅作「封神第二部：戰火西岐」於中國賀歲檔上映，上映前預售票房即突破5億(人民幣，下同)，短短數日內票房更飆破9億。延續首部曲「神第一部：朝歌風雲」的磅礡氣勢，「封神第二部」以更加浩大的戰爭場面、更加細膩的角色刻畫，為觀眾帶來視覺與情感的雙重饗宴。

「封神第二部：戰火西岐」延續了「封神三部曲」的史詩敘事，講述商朝末年，姬發(于適飾)刺殺紂王殷壽(費翔飾)後踏上返歸西岐之途，「封神第二部」以雙方陣營視角，描寫西岐軍民全力迎戰殷商大軍的討伐，家園保衛戰一觸即發。經歷朝歌的動盪與姜子牙的預言，姬發逐漸成長為一名真正的領袖，而這一次，他將聚全民之力守衛家園，對抗殷壽暴政，展開一場關乎天下命運的生死之戰。

從權力鬥爭到戰場廝殺，從個人成長到家國抉擇，電影的每一幕畫面都充滿史詩張力，讓觀眾沉浸於這場波瀾壯闊的封神世界。

在「封神第二部：戰火西岐」中最受矚目的全新角色之一，當屬由新生代實力派演員那爾那茜飾演的女將軍鄧嬋玉。憑藉獨特氣質，她在全球選角中脫穎而出，並進入專為本系列打造的「封神訓練營」，接受為期506天的高強度特訓，涵蓋表演、武術、馬術、潛水等多項技能鍛鍊，經過嚴格的訓練與磨練。

飾演殷壽的費翔，在本片中更是將紂王的殘暴無道與致命魅力展現地淋漓盡致。相比於前作中的陰狠與暴虐，「封神第二部：戰火西岐」中的紂王更顯瘋狂與無情，其權力欲望與殘酷手段更加推向巔峰，使得朝歌城更加沉淪於黑暗之中。費翔以其獨特的氣質與精湛的演技，讓這位歷史上惡名昭彰的暴君不只是單純的反派，而是一個充滿魅力與危險的帝王。

觀眾在看見殷壽殘酷無情的同時，也無法忽視他強烈的個人魅力，使得這場封神戰爭的對抗更加緊張刺激。

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