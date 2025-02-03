我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半導體研究機構：DeepSeek硬體投資逾5億美元

美電視節目赴台灣拍特輯 介紹阿里山及台南等景點

才被點名「最糟郭靖」…肖戰「射雕」票房從預售冠軍淪為墊底

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「射鵰英雄傳：俠之大者」從預售第一淪為票房墊底。(取材自微博)
「射鵰英雄傳：俠之大者」從預售第一淪為票房墊底。(取材自微博)
➤➤➤「大S徐熙媛驟逝 流感併發肺炎享年48歲」關注相關新聞

在動畫片「哪吒之魔童鬧海」帶領下，春節檔5天票房累計超過75億元人民幣，創下影史新高。其中，「哪吒之魔童鬧海」票房突破30億元，「唐探1900」、「封神第二部:戰火西岐」分列二、三名，比較令人訝異的是，「射鵰英雄傳：俠之大者」連續被「熊出沒·重啟未來」、「蛟龍行動」超車，從預售第一淪為票房墊底。

「哪吒之魔童鬧海」單日票房連日增長，第五日排片占比升至43.2%，收票房8.1億元，上座率52.7%，斷層式領先。燈塔專業版預測其最終總票房將達到71億元，貓眼專業版預測其最終總票房將突破68億元。

其他幾部電影票房則連日下降，「唐探1900」、「封神第二部：戰火西岐」、「熊出沒·重啟未來」、「蛟龍行動」、「射鵰英雄傳：俠之大者」初五票房較初四降幅分別為12%、24%、13%、4.5%、27%。

其中，「蛟龍行動」降幅最小，已基本穩住。 「唐探1900」、「熊出沒·重啟未來」降幅居中。 「射鵰英雄傳：俠之大者」和「封神第二部：戰火西岐」跌幅最大，走勢最差。令人訝異的是，「射鵰英雄傳：俠之大者」已連續被「熊出沒·重啟未來」、「蛟龍行動」反超，從預售冠軍淪為票房墊底。

「射鵰英雄傳：俠之大者」自上映後口碑一路跌，有人說該片缺乏傳統武俠元素，像「賽亞人打架」，連官媒「南方日報」也稱，「流量可以是票房保證，也是口碑毒藥」。飾演男主角郭靖的人氣男星肖戰也被網友吐槽是「最糟郭靖」。

大S徐熙媛驟逝 相關報導

春節 肖戰

上一則

大S徐熙媛驟逝／汪小菲雙眼紅腫抵台 雙手合十鞠躬「開口懇求這件事」

延伸閱讀

3600萬元 「超狗神探」叼走周末票房冠軍 「完美伴侶」第2

3600萬元 「超狗神探」叼走周末票房冠軍 「完美伴侶」第2
夢工廠「超狗神探」北美票房冠軍「完美伴侶」第2名

夢工廠「超狗神探」北美票房冠軍「完美伴侶」第2名
「蛟龍行動」春節票房墊底 製片稱被潑黑水 網轟輸不起

「蛟龍行動」春節票房墊底 製片稱被潑黑水 網轟輸不起
打破國漫天花板 「哪吒2」5天票房破27.5億

打破國漫天花板 「哪吒2」5天票房破27.5億

熱門新聞

王星越(左)、盧昱曉在「五福臨門」中被湊成一對。(取材自微博)

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

2025-01-26 20:30
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

2025-01-29 14:43
黃楊鈿甜在「五福臨門」中飾演小女兒。(取材自微博)

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

2025-01-26 06:00
大S驚傳死訊，驚動全網。(取材自微博)

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

2025-02-02 21:40
新人演員張文昕飾演的華箏公主獲得許多好評。(取材自微博)

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

2025-02-01 07:00
孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

2025-02-02 06:00

超人氣

更多 >
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」
葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場