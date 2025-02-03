孟子義爆穿幾十元衣服上節目 網讚：人美穿得像幾十萬

孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

中國綜藝節目「你好，星期六」日前迎來三周年特輯，何炅、檀健次、李雪琴、王鶴棣 、丁程鑫、孟子義等人一起下場玩遊戲，為節目炒熱氣氛。過程中，女星孟子義穿的黑色毛外搭，出現毛絮亂飛現象，沒想到孟子義表示，「我這個衣服太便宜了，幾十塊錢（人民幣，下同）買的」，直率態度讓不少網友驚訝。

出道多年的孟子義，曾在「射鵰英雄傳」、「陳情令」、「沉香如屑」中演出配角，但始終不溫不火，直到去年底憑著「九重紫」一周漲粉60萬，出道10年終於暴紅，與劇中男主角李昀銳也傳出假戲真做。

事實上，性格直率敢言的孟子義綽號「孟姐」，在演藝圈人緣相當好，合作男神無數。

近日，在「你好星期六」遊戲環節中，男星丁程鑫誇孟子義睫毛好長，結果孟姐第一反應是問，「我哪裡不好看？」讓丁程鑫一度好尷尬。

當天，孟子義穿著黑色毛外搭，沒想到竟被發現毛絮亂飛，孟姐於是耿直表示，「我這個衣服太便宜了，幾十塊錢買的」。不少網友紛紛表示，「人美穿什麼都好看」、「穿出了十幾萬的感覺」，還有大讚她的率真性格，「就是個真實不做作的女孩」、「她的人格魅力太絕」。

而在唱歌環節，孟子義五音不全還唱的一本正經，讓主持人和全場嘉賓笑翻天。