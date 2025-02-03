昔寫錯字被笑文盲 趙麗穎手寫書籤被讚「童趣」

趙麗穎刻意戴了奶奶的帽子拍照。(取材自微博)

37歲中國頂流女星趙麗穎 ，近年演技不斷進步，先後被張藝謀、陳可辛等殿堂級導演相中主演作品，去年在「第二十條」中的精采演出大獲好評。但出身農村的她，經被嫌棄學歷不高，更曾多次發文寫錯字，被批評文盲。近日，趙麗穎手繪新春祝福書籤向網友拜年，童趣畫風獲得網友叫好。

2024年可說是趙麗穎豐收之年，憑藉電視劇「風吹半夏」奪得金鷹獎、飛天獎最佳女演員，更以電影「第二十條」拿下百花獎、金雞獎最佳女配角。

近日，趙麗穎工作室在微博 分享了一張圖片，畫面中正是趙麗穎親自繪製的兩張書籤，其中一張畫著戴墨鏡、造型可愛的卡通蛇，另一張則是懷抱「福」 字的卡通蛇，並寫著「蛇年大吉」，整體風格喜慶又活潑。

趙麗穎手繪祝福書籤，被讚有童趣。(取材自微博)

不少網友看了紛紛大讚「有童趣」、「好可愛的畫風」，還有人好奇問她，「是和兒子一起畫的嗎？」

其實，趙麗穎去年為宣傳新戲「與鳳行」，頻頻在微博發文，卻被網友發現一周就寫三個錯別字，遭批評文盲。

另外，新春期間，趙麗穎也曬出美照，當時的她回到爺爺家，一身休閒穿搭 ，還戴上了奶奶的帽子，想不到在她高顏值的襯託之下，展現不一樣的時尚魅力，獲得網友一致按讚。