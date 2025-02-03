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劉德華被傳想添丁 化名拜大馬蛇廟「答謝石柱」露餡

娛樂新聞組／綜合報導
外傳劉德華其實一直還想要一個兒子。（取材自微博）
外傳劉德華其實一直還想要一個兒子。（取材自微博）

香港天王「華仔」劉德華與和朱麗蒨從交往到結婚已超過36年，婚後育有女兒劉向蕙，相較於其他明星夫妻，夫婦顯得格外低調。外傳劉德華其實一直還想要一個兒子，更數度瘋傳朱麗蒨又成功懷孕，但最後證實都是流言。

本報系聯合報報導，朱麗蒨是馬來西亞人，過去還曾被爆曾回到家鄉的蛇廟求子，不過遭劉德華否認，但日前又有網友在小紅書曬出廟中刻有劉德華、朱麗蒨及女兒劉向蕙名字的答謝牌子和石柱，證實劉德華確實是信徒。

小紅書博主「simply eat大馬食客」在大馬的巴生蛇廟、天福宮拍片，意外發現廟中已重新掛上刻有「劉德華和朱麗蒨」的答謝牌子。劉德華更以化名「劉亞榮」贊助神廟慶典，另外還有一支刻上「朱麗蒨和劉向蕙」名字的石柱，外傳劉德華一家覺得蛇廟很準，就算不是求子也可助事業順利，因此多年來風雨不改贊助神廟。

另據「光明日報」報導，劉德華本名劉福榮，2008年與小自己四歲的女星朱麗蒨結為夫妻，婚後兩人育有女兒劉向蕙。劉德華在朱麗倩的父親介紹下，得知這間蛇廟的存在，不過劉德華擔心狗仔隊跟蹤，加上港媒一再醜化這間位於巴生河附近的蛇廟，因而否認與這間廟宇之間的關係，還向媒體表示「生孩子要靠自己」。廟中刻有劉德華的答謝牌子和贊助的石柱，也一度被拆下。

報導指，劉德華每年定時贊助神廟慶典，但為了不為廟方帶來困擾，他近年來已幾乎很少拜訪這間神廟，贊助多由女方家人代勞。目前劉德華一家三口的答謝石柱都在廟內。

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