被爆退出「繁花群」 李小冉懟網友：是犯罪嗎？

劉曉慶(右)、李小冉(左)在「一路繁花」中頻頻發生爭執。(取材自微博)

中國資深女星劉曉慶參加了一檔真人秀綜藝「一路繁花 」，卻在節目中和另一名成員李小冉數度發生爭執，相關話題屢次登上熱搜。李小冉遭網友吐槽「不尊重前輩、素質低落」，溫柔女神形象盡毀。近日，倪萍在直播中透露李小冉退出「一路繁花」群聊，隔日，李小冉發文回應，「退群是什麼犯罪的事嗎？」引起網友熱議。

「一路繁花」是一檔跨齡旅行生活體驗真人秀，由蔡明、陳嵐（向太）、李小冉、劉曉慶、倪萍、張薔、賀峻霖、牛在擔任繁花團成員。六位擁有豐富人生閱歷和知名度的成功姐姐，攜手兩位青春洋溢的少年搭檔，共同開啟一場奇妙的西行之旅。

沒想到的是，李小冉因為這部綜藝，遭遇了人生中最大的口碑滑鐵盧。面對74歲的前輩劉曉慶，她不僅言行「橫衝直撞」，還頻繁黑臉、翻白眼，引發全網爭議。

日前，倪萍爆料李小冉退出繁花群，還誇讚她「說話雖衝但心地善良」，卻引起網友一陣砲轟，對此，李小冉怒懟網友，「退群不是很正常嗎？這是什麼犯罪的事情嗎？」並稱自己正玩著遊戲，「還以為是觸犯了天條」。最後，竟在留言區罵網友兼隱射劉曉慶官司多。

但也有不少網友支持李小冉，表示「不需要用的群組不能退嗎？」相關話題登上熱搜。