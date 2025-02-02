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「甄嬛傳馬拉松」皇上駕崩4次 8.3萬人春節開工前見最後一面

記者陳慧貞／即時報導
孫儷在「甄嬛傳」中喊「駕崩」吸引破6萬名網友線上觀看。（取材自Threads）
孫儷在「甄嬛傳」中喊「駕崩」吸引破6萬名網友線上觀看。（取材自Threads）

孫儷主演經典宮鬥劇「後宮甄嬛傳」，年年熱播不衰，對台灣觀眾而言，每到過年當賀歲片看，永遠看不膩，八大電視在YouTube開啟「甄嬛傳」馬拉松直播，1日進行第4輪直播．當播至最熱門「皇上駕崩」橋段，當孫儷喊出劇力萬鈞的「皇上駕～崩」，最高竟衝到8.3萬線上觀看人數，許多網友趕著在開工前見皇上「最後一面」。

今年春節年假長，「後宮甄嬛傳」馬拉松直播一輪接一輪，連冠名贊助商都連換4輪，網友驚訝「甄嬛傳」年年播竟時時有新哏，網友在直播聊天室中，隨著劇情播出，天馬行空拋出時事哏，例如華妃「年世蘭」頭撞地板狂磕頭，網友隨即玩諧音哏「磕美蘭」、「撞世die」，沈眉莊建議將綠豆和冰糖的錢分給各宮奴才，網友立刻聯想「沈(審)預算」、「眉(沒)預算」，還有人說：「丟掉那隻喝綠豆湯的碗」，萬哏齊發的創意滿滿，令其他觀眾也笑到崩潰。

此外，僅次於「皇上駕崩」的最夯橋段，莫過於「滴血認親」橋段，去年播到該情節時，曾創下3.8萬人同時在線觀看，今年「甄嬛傳」熱度不減，還因累積去年威力，今年線上觀看人數暴衝，這段「滴血認親」創下7.8萬觀看人數，再度刷新紀錄。還有貼心網友推算，「甄嬛傳」全劇播完一輪需57小時，在春節連假期間，「皇上」估計駕崩4次，最後一輪「駕崩」將於2/4清晨6時播出。

「甄嬛傳」中「滴血認親」橋段。（取材自Threads）
「甄嬛傳」中「滴血認親」橋段。（取材自Threads）
孫儷主演「甄嬛傳」其中「滴血認親」橋段。（取材自Threads）
孫儷主演「甄嬛傳」其中「滴血認親」橋段。（取材自Threads）
孫儷(左)、陳建斌「後宮甄嬛傳」皇上駕崩橋段。（圖／八大提供）
孫儷(左)、陳建斌「後宮甄嬛傳」皇上駕崩橋段。（圖／八大提供）

預算 後宮甄嬛傳 春節

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