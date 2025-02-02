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為了一場水上馬術戲苦練3個月… 封神女將軍「鄧嬋玉」火了

娛樂新聞組／即時報導
那爾那茜飾演的女將軍「鄧嬋玉」獲得觀眾肯定。(取材自微博)
那爾那茜飾演的女將軍「鄧嬋玉」獲得觀眾肯定。(取材自微博)

「封神第二部：戰火西岐」正在熱映，女將軍「鄧嬋玉」一襲戰甲馳騁沙場，英姿颯爽的形象與魄力收穫不少好評，還因此衝上熱搜，引發熱議。不少網友表示，「被鄧嬋玉圈粉了」、「鄧嬋玉太帥了」。

「封神第二部：戰火西岐」劇中，殷商大軍壓境，百餘年未經戰火的西岐危在旦夕，一場實力懸殊的「西岐保衛戰」一觸即發。

北京青年報報導，為了詮釋好這位英姿颯爽的殷商大軍先鋒官，那爾那茜在「封神演藝訓練營」中進行了為期6個月的表演、格鬥、馬術、潛水等全方位訓練。

電影中，她那句「你何曾見過我的父親濫殺無辜」，擲地有聲，盡顯名將風骨，那爾那茜說，「鄧嬋玉和姬發交手時，彼此都感受到了對方的善良、對生命的尊重和對家的守護。他們內心的信念相同，只是命運讓他們成為敵人。他們彼此尊重，也結下了深厚的友誼」。

導演烏爾善表示，鄧嬋玉這個角色不僅脫胎於「封神演義」的奇幻想像，更融合了商朝女戰神的歷史神韻，「我們想重新塑造一位馳騁沙場的巾幗英雄形象」。

報導說，在訓練營裡，那爾那茜的訓練強度和要求都與「質子」們一模一樣。從訓練到拍攝第一場戲，她經歷了506天的漫長等待，付出了不懈努力，通過了四次匯集考核，最終拿下這個角色。

為了一場水上馬術戲，那爾那茜訓練了三個月，不斷與馬進行磨合，最終達成「人馬合一」的效果。

姬發與鄧嬋玉在懸崖之上的「策馬爭鋒」令觀眾印象深刻，也將馬背上的驚險刺激展現得淋漓盡致。烏爾善表示，「就這一場戲我們拍了十天，難度很高。這些鏡頭很珍貴，我很為他們兩人驕傲」。

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