謝霆鋒攜兩子滑雪 三人背影照老爸差點變最矮

謝霆鋒帶著兒子去滑雪，兩個兒子的身高和他差不多。(取材自Instagram)

44歲謝霆鋒 與張柏芝 在2011年離婚，兩個兒子都交由女方撫養，隨著孩子長大，逢年過節就有網友目擊到謝霆鋒帶著兒子出遊，2023年暑假就被人目擊到帶著16歲的大兒子Lucas去澳洲 滑雪，今年1月謝霆鋒罕在IG上分享Lucas滑雪照，如今他的妹妹謝婷婷又再曝光父子三人的背影照。

謝婷婷日前在IG分享謝霆鋒與大兒子Lucas及小兒子Quintus三人背影照，只見父子3人走在路上都穿著黑色外套，17歲的Lucas身高看起來比謝霆鋒高一點，而14歲的Quintus身高也差不多與謝霆鋒一樣高，背影看起來都很酷帥。

香港01報導，謝霆鋒亦在社交媒體上分享一段滑雪短片，片中霆鋒單手手持360度攝影機自拍、踏著滑雪板在雪山高速破雪前行，自如地操縱滑雪軌跡，在深至腰間的厚雪中仍非常靈活。