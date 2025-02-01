我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

莉莉柯林斯結婚3年當媽 感恩代理孕母

謝霆鋒攜兩子滑雪 三人背影照老爸差點變最矮

娛樂新聞組／綜合報導
謝霆鋒帶著兒子去滑雪，兩個兒子的身高和他差不多。(取材自Instagram)
謝霆鋒帶著兒子去滑雪，兩個兒子的身高和他差不多。(取材自Instagram)

44歲謝霆鋒張柏芝在2011年離婚，兩個兒子都交由女方撫養，隨著孩子長大，逢年過節就有網友目擊到謝霆鋒帶著兒子出遊，2023年暑假就被人目擊到帶著16歲的大兒子Lucas去澳洲滑雪，今年1月謝霆鋒罕在IG上分享Lucas滑雪照，如今他的妹妹謝婷婷又再曝光父子三人的背影照。

謝婷婷日前在IG分享謝霆鋒與大兒子Lucas及小兒子Quintus三人背影照，只見父子3人走在路上都穿著黑色外套，17歲的Lucas身高看起來比謝霆鋒高一點，而14歲的Quintus身高也差不多與謝霆鋒一樣高，背影看起來都很酷帥。

香港01報導，謝霆鋒亦在社交媒體上分享一段滑雪短片，片中霆鋒單手手持360度攝影機自拍、踏著滑雪板在雪山高速破雪前行，自如地操縱滑雪軌跡，在深至腰間的厚雪中仍非常靈活。

謝霆鋒在滑雪影片下寫上：「新的一年，對自己狠一點，愈戰愈勇！」令影迷粉絲大讚，有網民留言：「太狠了！圈內都找不到第二個這麼帥的」、「嘩！好有型啊」亦有網民希望霆鋒今年的演唱會能夠加開場次，讓更多樂迷能夠支持聽到霆鋒久違的演唱。

謝霆鋒(左)帶著兒子去滑雪，兩個兒子的身高和他差不多。(取材自Instagram...
謝霆鋒(左)帶著兒子去滑雪，兩個兒子的身高和他差不多。(取材自Instagram)

謝霆鋒 張柏芝 澳洲

上一則

英國女歌手瑪莉安菲絲佛 78歲辭世 前男友米克傑格致哀

下一則

「報告班長」張立威 56歲猝逝 新劇變遺作

延伸閱讀

港星第1人 謝霆鋒4月啟德開唱 預售票2小時售罄

港星第1人 謝霆鋒4月啟德開唱 預售票2小時售罄
張柏芝次子正面照罕見曝光 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝次子正面照罕見曝光 帥度直逼老爸謝霆鋒
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
電影賣不動 謝霆鋒回歸歌手 暌違20年辦演唱會

電影賣不動 謝霆鋒回歸歌手 暌違20年辦演唱會

熱門新聞

王星越(左)、盧昱曉在「五福臨門」中被湊成一對。(取材自微博)

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

2025-01-26 20:30
聶遠父女像一個模子刻的。(摘自微博)

最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上

2025-01-22 22:40
2008年出生的艾米如今還沒滿17歲。(取材自微博)

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

2025-01-23 20:32
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

2025-01-29 14:43
黃楊鈿甜在「五福臨門」中飾演小女兒。(取材自微博)

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

2025-01-26 06:00
王一博曾被吐槽是文盲，但他其實有著不錯的外語能力。(取材自微博)

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

2025-01-24 06:00

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒