我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

莉莉柯林斯結婚3年當媽 感恩代理孕母

武俠片變科幻片 肖戰「射鵰」負評多被疑票房灌水

娛樂新聞組／綜合報導
肖戰(右)主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」口碑兩極。(取材自微博)
肖戰(右)主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」口碑兩極。(取材自微博)

由徐克執導的春節檔電影「射鵰英雄傳：俠之大者」，頂著流量男星肖戰的招牌，預售票房就賣破2.72億人民幣。大年初一正式上映後，一舉突破4.62億人民幣，排在第4名。但觀眾對於該片的評價十分兩極，有人說該片缺乏傳統武俠元素，像「賽亞人打架」，連官媒「南方日報」也稱，「流量可以是票房保證，也是口碑毒藥」。

「射鵰英雄傳：俠之大者」改編自金庸的原著，涵蓋第34回至40回的故事情節，主要聚焦於桃花島上巨變、江南七怪的死亡，郭靖與黃蓉的分離及重逢，講述如何聯手抵抗蒙古的入侵。

徐克導演是公認的武俠電影「宗師」，作品包括「黃飛鴻」系列、「蜀山劍俠傳」、「七劍」，以及監製的「東方不敗」、「新龍門客棧」，但他這次似乎沒抓住電影核心，被批片名雖有「俠之大者」，但全片看不到武，也沒有俠。

片中大量時間花在郭靖找黃蓉，而黃蓉和華箏為了三角戀的問題大打出手，武俠小說硬生生被改編成「垃圾古裝偶像劇」，讓不少金庸迷無法接受。還有人建議不如直接將片名改成「郭靖尋妻記」。

而在郭靖、歐陽鋒對決的重頭戲中，兩人的交手沒有傳統武俠的兵刃對抗或赤手套招，幾乎全是隔空對打、天上畫圈圈，網友吐槽「這不是功夫，簡直就是魔法」、「我要看特效，看漫威大片就好了」、「變成科幻片了」。連南方日報也批評該片「流於空洞生硬」。

此外，該片還被質疑有票房灌水情況。據部分部落客指出，購票時顯示場次接近滿座，實際到場後卻發現大約只有30名觀眾。

不過，關於視覺效果還是有不少觀眾給出好評，認為徐克光影運用得不錯，各種鏡頭畫面很美。

春節 肖戰 漫威

上一則

2024中國明星熱搜榜 冠軍不是劉亦菲 她靠「神祕感」稱霸

下一則

王祖賢加拿大歡度58歲 初三素顏拜年 網驚：永遠的美女

延伸閱讀

4.6億票房灌水？ 肖戰「射鵰」評價兩極… 金庸迷喊「武俠已死」

4.6億票房灌水？ 肖戰「射鵰」評價兩極… 金庸迷喊「武俠已死」
「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手

「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手
射鵰、封神、哪吒…2025春節檔神仙打架 頂級IP誰是贏家？

射鵰、封神、哪吒…2025春節檔神仙打架 頂級IP誰是贏家？
蔡少芬「射鵰」演郭靖媽 肖戰被「母親」堅定眼神打動

蔡少芬「射鵰」演郭靖媽 肖戰被「母親」堅定眼神打動

熱門新聞

王星越(左)、盧昱曉在「五福臨門」中被湊成一對。(取材自微博)

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

2025-01-26 20:30
聶遠父女像一個模子刻的。(摘自微博)

最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上

2025-01-22 22:40
2008年出生的艾米如今還沒滿17歲。(取材自微博)

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

2025-01-23 20:32
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

2025-01-29 14:43
黃楊鈿甜在「五福臨門」中飾演小女兒。(取材自微博)

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

2025-01-26 06:00
王一博曾被吐槽是文盲，但他其實有著不錯的外語能力。(取材自微博)

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

2025-01-24 06:00

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒