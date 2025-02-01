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微博IP位置露餡 陳妍希、陳曉被爆各自過年

娛樂新聞組／綜合報導
陳妍希與老公陳曉疑似沒有一起過年。(取材自微博)
陳妍希與老公陳曉疑似沒有一起過年。(取材自微博)

台灣藝人陳妍希與丈夫陳曉自去年6月以來多次傳出婚變消息。陳妍希曾多次被拍到仍戴著婚戒，用行動回應傳聞。然而，陳曉未現身岳父告別式，並以個人名義為西藏地震災區捐款，近日他們又被發現微博IP屬地顯示在兩個城市，沒有一起過年，導致外界對兩人婚姻狀況的關注加劇。無獨有偶，吳奇隆劉詩詩今年也是分開過年。

香港01報導，陳妍希、陳曉離婚傳聞不斷，但他們夫妻二人至今沒有作回應。近日，有網民發現兩人在微博的IP屬地顯示於不同城市，陳曉在安徽，陳妍希則在北京，引發他們未共同過年的猜測。

此外，網民翻出過去陳妍希曾表示「每年都回安徽過年」，因此她今年的IP屬地讓外界對其九年婚姻現況產生更多揣測。

另一對結婚10年的夫妻檔，婚姻狀況也令人關注，吳奇隆與劉詩詩前段時間不斷爆出婚變，近來更傳出吳奇隆已註銷名下的相關公司，被疑是在為離婚分割財產做準備。

吳奇隆的媽媽日前受訪時，更是無奈表示「唉，看了難過，他們明明好好的」，身邊知情人士也透露，「兩人好得很」，劉詩詩正在哈爾濱拍新戲，吳奇隆則擬在農曆春節帶著孩子赴台，至於劉詩詩是否會隨行，還是要留在劇組拍戲，則尚未確定。不過，兩人過年打卡，吳奇隆地點在台北，劉詩詩則是在黑龍江。

陳妍希與老公陳曉疑似沒有一起過年。(取材自微博)
陳妍希與老公陳曉疑似沒有一起過年。(取材自微博)

吳奇隆 劉詩詩 陳妍希

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