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五年沒白等…「哪吒2」票房、口碑登頂 連頂流肖戰也打不過

娛樂新聞組／即時報導
「哪吒2」上映以來收穫高鰾防、高口碑。(取材自微博)
「哪吒2」上映以來收穫高鰾防、高口碑。(取材自微博)

春節檔動畫電影「哪吒之魔童鬧海」，目前票房已突破20億大關，穩居冠軍，且全平台評分皆為春節檔斷層第一（豆瓣8.5，貓眼9.7、淘票9.8），不少觀眾大呼「哪吒2比1還要好看」。

揚子晚報報導，第一部中，哪吒與身分認同的偏見對抗，第二部哪吒走向更大的世界後發現規則的不公，擺脫束縛後涅槃覺醒，並試圖去改變這一切。每個人成長的路上都有「穿心咒」，只有經歷過失去的痛，才會自發而出更強大的力量，自癒和保護更多人。

在製作層面上，哪吒肉體被「穿心咒」分割成600餘枚碎片：一方面，為體現的痛感，畫面中上千根刺清晰可見；另一方面，為了接近更真實的效果，每塊碎片上都有綁定器，需要動畫師逐一「手k」。

報導說，影片前所未見的視效場景也引發了廣泛熱議：陳塘關大戰、百妖出動、洪流集群等大場面視效前所未見，想像力驚人；更解鎖了龍宮舊址、崑崙山、海底煉獄等全新場景，恢弘製作讓網友直呼「打破國漫天花板」。

影片更收穫了家庭觀影群體的青睞：片中親情線細膩動人，不論是李靖、殷夫人用愛灌溉哪吒成長，還是東海龍王懂得敖丙志向所在，家庭的無條件托舉讓觀眾感同身受潸然淚下。

看完「哪吒2」讓網友直呼「五年不白等」，還有人說，「能超越哪吒1的只有哪吒2」、「不做到哪吒的程度別讓人等5年」。

導演餃子直言，「第一部『哪吒之魔童降世』這麼受廣大觀眾喜歡，我們得感恩，盡全力，掏心掏肺地去做，不摻任何含糊的誠意打磨，只為不負每一份期待」。

春節 餃子

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