曾來美國闖蕩 周潤發「唐探」扮唐人街大佬很有感

周潤發「唐探1900」劇照。（取材自微博）

「2024年我很幸運，70歲之前，等來了一齣好戲」。蛇年春節，港星周潤發 特邀主演的「唐探1900」於大年初一正式與觀眾見面，許久不曾在大銀幕露面的他在片中飾演唐人街大佬白軒齡。

周潤發表示，自己非常看重此次角色塑造，「早年海外華人 的故事，其實我們每個人都能感受到那種特別能共情的東西」。

作為「唐人街探案」系列前傳，「唐探1900」延續了該系列喜劇、動作、懸疑的核心成分，但是將故事的發生年代從當下搬至1900這個特殊的歷史年份。對於這一有著10年歷史的IP，周潤發表示，「前幾部我都看過，我個人很喜歡，節奏快、亮點多，它的敘事方式很新」。

周潤發把參與拍攝「唐探1900」稱作自己2024年「最大的收穫」。「作為這個系列中最新的一部，我覺得這部片情感戲分量更重一些，不單是個人情感，是帶著歷史分量的中國人的感情」。

周潤發「唐探1900」劇照。（取材自微博）

在「唐探1900」中，白軒齡既是一個充滿喜劇色彩的人物，又是一個背負頗多歷史沉重感的角色。從普通話到英文，從大段快頻台詞的喜劇橋段，到集中提昇主題表達空間的強烈情感戲，白軒齡這一角色為周潤發的表演提供了廣闊的空間。

「這部戲不只是喜劇懸疑片，還蘊含了一代華人的情懷」。他表示，「某種意義上，白軒齡是我從1994年到2024年，等了30年的角色」。

周潤發稱，這份期待源自30年前的一次偶然邂逅，當時胡金銓導演曾希望籌備「華工血淚史」劇本的電影拍攝。「我對這個題材非常感興趣，因為我本人也曾經在美國闖蕩，當時也根據劇本，瞭解很多早年在美華工的經歷」。然而，這部電影因為各種原因最終未能真正投入拍攝，周潤發對此深感遺憾。在他看來，當時海外華人的經歷應當被記住，被更多人看到。

「30年後，當我看到「唐探1900」的劇本中白軒齡也有一段那個時代的華工經歷時，有種30年前的期待終於到來、得以圓夢的感覺。」周潤發說。

據瞭解，早在電影正式開拍以前，周潤發就已背下白軒齡的全部中文和英文的台詞。而在拍攝中，他更是全方位投入，「這一次20多場戲，我覺得場場都有亮點，所以場場都很珍惜」。周潤發稱，「這個系列中，寶強（王寶強）、昊然（劉昊然）他們是從十年前就開始合作的，我的角色屬於幾個新加入的一員，但無論是誰，我們每一次的相互碰撞，都有新意」。

談及電影在當下的整體現狀，周潤發坦言，「特別是疫情之後，觀眾走進電影院 的習慣多少還是受到了影響，另一方面，觀眾的審美也都在發生變化，這就更需要好的電影人，好的導演，無論何時，只有真正的好故事才能吸引到觀眾」。

他同時感嘆中國內地電影製作的進步，「專業程度、靈活度，還有中國速度，都是非常讓人欣喜的」。周潤發提到「唐探1900」此番為拍攝而在山東德州樂陵搭建的「三藩市」，「幾個月的時間，好像變魔術一樣出現，我真的驚呆了，這座城從質量到速度都沒話說。「唐探1900」是一部在調度、場面上都很複雜的影片，但是整個拍攝周期卻很有效率，這其實都體現出中國電影在工業化製作上達到的水準」。

熱愛跑步、熱愛攝影，即將邁入古稀之年的周潤發對大銀幕的熱愛不曾減退。「唐探1900」在大年初一正式上映，周潤發的過年方式亦是與自己的新角色一起在影院迎接觀眾。

「我非常喜歡在暗房沖洗照片的感覺，你為了這個畫面努力過，但並不能確定會看到什麼，所以每一次都會充滿期待，因為或早或晚，總有驚喜會出現。就像我這次有機會演了自己30年前就想演的一個人。」周潤發說。