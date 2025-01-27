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戲說從頭／梅婷扮直爽大姊 「六姊妹」細繪親情

娛樂新聞組／綜合報導
「六姊妹」匯集多位實力派演員。（取材自微博）
「六姊妹」匯集多位實力派演員。（取材自微博）

由梅婷、陸毅領銜、鄔君梅、奚美娟等人主演的家庭情感劇「六姊妹」近日宣布定檔。該劇以20世紀六○年代至21世紀初的皖淮小城淮南為背景，講述了田家庵區老北頭何家老一輩及六個女兒的人生故事，她們在各自的人生軌跡中經歷婚戀、工作、生活、人情等命運起伏，卻始終彼此緊密相連，共同抵抗人生的風雨波折。

中新網報導，「六姊妹」改編自伊北同名小說，六姊妹包括何家麗、何家文、何家藝、何家歡、劉小玲、何家喜，分別由梅婷、高露、穎兒、吳倩、曹斐然等人飾演。

該劇從20世紀五○年代一路演到21世紀初，折射出新中國建立後普通百姓家庭生活變遷。隨著時代的發展，六個姊妹經歷了愛情、友情、人情和工作等起伏波折後，終於明白家的含義。

一直以溫柔、大氣形象備受觀眾喜愛的梅婷，此次出演熱情直爽又男孩子氣的大姐何家麗，與第一次挑戰年代戲的實力小花吳倩，共同演繹何家這個傳統大家庭的家長里短。高露、穎兒、曹斐然、李嘉琦等青年演員的加入，也令人好奇關於「六姊妹」的故事將會如何展開。

單人海報中，一扇沉穩卻復古的棕色木門率先映入眼簾，門外是改革春風帶來了機會的曙光，每個人都探出頭期盼著機遇；細看之下，門上的不同字符又暗含了眾人生活走向。當傳統大家庭遇上新時代新變化、多子女家庭的資源分配以及中國式親緣維繫等矛盾，充斥在六姊妹成長的過程中，她們會做出怎樣的選擇？畫面一轉，群像海報上的六姊妹們又在門內笑意盈盈，準備共擔家責，在瑣碎中並肩前行。

當姊妹六人逐個出嫁，鄔君梅飾演的母親劉美心的百般不捨、父親何常勝（劉鈞飾）的滿臉笑意，又讓觀眾被家人之間的彼此牽掛瞬間擊中，並在何家六姊妹與美心緊緊相握的手和望向彼此的笑眼中明白，歷經風雨之後依然在彼此身邊，姊妹之間「有今生沒來世」的緊密相連，就是家人的意義。

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