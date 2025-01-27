網喊二搭孟子義…李昀銳新劇卻和這女星「三搭」

李昀銳的合作對象引起網友關注。（取材自微博）

去年年底，一部重生古裝劇「九重紫」意外火了，順勢捧紅「昭昭墨墨CP」李昀銳、孟子義。兩人在劇中感情甜蜜、默契十足，延伸到現實世界，不少網友紛紛希望他們假戲真做，更有觀眾大呼李昀銳、孟子義「二搭」。近日，李昀銳的新戲合作對象引發網友熱議，但並不是和孟子義，而是和另一位女演員黃楊鈿甜三搭。

黃楊鈿甜在「五福臨門」中飾演小女兒。（取材自微博）

據鳳凰娛樂報導，李昀銳與黃楊鈿甜的首次合作是在電視劇「致1999年的自己」中，兩人分別飾演男女主角肖涵和錢佳璣，劇中校園愛情故事深受觀眾喜愛。隨後，兩人在「五福臨門」中再次合作，李昀銳友情客串五位女主演的父親，而黃楊鈿甜就是小女兒樂善。

這次，兩人又將在「楚喬傳」續作「冰湖重生」中三度合作，李昀銳飾演宇文玥，黃楊鈿甜飾演楚喬。

對於李昀銳與黃楊鈿甜的三搭，許多網友表示「黃楊鈿甜運氣太好了」，不過，也有部分網友對李昀銳與孟子義未能二搭表示遺憾，畢竟兩人在「九重紫」中的表現十分出色，CP感十足。

據悉，李昀銳主演的青春年代劇「致1999年的自己」正在熱播，而他尚有軍旅劇「合成令」、古裝劇「宴遇永安」等劇待播，而孟子義也有「上元錦繡」、「桃花映江山」、「三線謎回」等多部待播作品。