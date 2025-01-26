中國知名主持張大大曝毆打女員工 經紀公司暫停業務

張大大擁有多年主持經驗。(取材自微博)

擁有6000萬粉絲、中國知名主持「張大大」工作室一名編導發布視頻稱，其被張大大毆打辱罵，並放出錄音和監控作為證據。26日凌晨，張大大簽約的經紀公司無憂傳媒在社交平台發表聲明，表示「暫停與張某的一切業務開展，並將持續徹查此事」。

無憂傳媒的聲明說，唐某原任「張某工作室」編導一職，在2024年10月27日北京出差期間，與張某因腳本修改產生分歧，遭到言語攻擊，但是否發生肢體接觸侵犯，雙方各執一詞，無憂傳媒未能獲得可信證據。公司獲悉此事後高度重視，主動聯繫唐某了解事情原委，而後持續對其進行安慰疏導，並在充分理解尊重前提下積極推動當事方協商解決方案。

目前，張大大暫未公開回應該事件。

據「九派新聞」26日報導，一位無憂傳媒前員工說，張大大工作室已經換了好幾波員工。「大家不太能接受張大大的工作方式，包括每天凌晨工作、隨叫隨到、貶低辱罵、非常情緒化，連無憂負責對接張大大的高管都走了好幾波。但是沒辦法，張大大有流量，無憂老闆就一直給他換人。」

張大大本名張韡，1990年11月2日生於上海，畢業於上海戲劇學院。2010年開始擔任湖南衛視主持人，主持湖南娛樂頻道節目「單身廚房」，擔任2010年度星姐選舉主持人。2011年開始主持節目「挑戰麥克風」。