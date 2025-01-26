我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅

洛杉磯野火重創 房屋未受火災影響 也收銀行貶值通知

中國知名主持張大大曝毆打女員工 經紀公司暫停業務

中通社／香港26日電
張大大擁有多年主持經驗。(取材自微博)
張大大擁有多年主持經驗。(取材自微博)

擁有6000萬粉絲、中國知名主持「張大大」工作室一名編導發布視頻稱，其被張大大毆打辱罵，並放出錄音和監控作為證據。26日凌晨，張大大簽約的經紀公司無憂傳媒在社交平台發表聲明，表示「暫停與張某的一切業務開展，並將持續徹查此事」。

無憂傳媒的聲明說，唐某原任「張某工作室」編導一職，在2024年10月27日北京出差期間，與張某因腳本修改產生分歧，遭到言語攻擊，但是否發生肢體接觸侵犯，雙方各執一詞，無憂傳媒未能獲得可信證據。公司獲悉此事後高度重視，主動聯繫唐某了解事情原委，而後持續對其進行安慰疏導，並在充分理解尊重前提下積極推動當事方協商解決方案。

目前，張大大暫未公開回應該事件。

據「九派新聞」26日報導，一位無憂傳媒前員工說，張大大工作室已經換了好幾波員工。「大家不太能接受張大大的工作方式，包括每天凌晨工作、隨叫隨到、貶低辱罵、非常情緒化，連無憂負責對接張大大的高管都走了好幾波。但是沒辦法，張大大有流量，無憂老闆就一直給他換人。」

張大大本名張韡，1990年11月2日生於上海，畢業於上海戲劇學院。2010年開始擔任湖南衛視主持人，主持湖南娛樂頻道節目「單身廚房」，擔任2010年度星姐選舉主持人。2011年開始主持節目「挑戰麥克風」。

上一則

女大十八變 許老三美照曝光 網讚「不輸兩個姊姊」

延伸閱讀

春運遇暴雪 大批自駕客困路上 12小時只走100公里

春運遇暴雪 大批自駕客困路上 12小時只走100公里
上海團13人受邀台北燈節 陸委會「來不及審」全封殺

上海團13人受邀台北燈節 陸委會「來不及審」全封殺
中國跨境理財通 北京、上海等自貿區金融試點

中國跨境理財通 北京、上海等自貿區金融試點
從上海到紐約 施諫昉用畫布連結世界

從上海到紐約 施諫昉用畫布連結世界

熱門新聞

14歲的謝振南愈長愈帥。(取材自微博)

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

2025-01-20 21:31
2008年出生的艾米如今還沒滿17歲。(取材自微博)

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

2025-01-23 20:32
聶遠父女像一個模子刻的。(摘自微博)

最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上

2025-01-22 22:40
孫睿揮別短命婚低潮，開心跟粉絲、好友提前慶生。圖／唱戲世界娛樂提供

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

2025-01-19 13:16
吳謹言(左)在當紅之際官宣和洪堯結婚。(取材自微博)

吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步

2025-01-19 21:44
王一博曾被吐槽是文盲，但他其實有著不錯的外語能力。(取材自微博)

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

2025-01-24 06:00

超人氣

更多 >
別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味

別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味
歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三

歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三
最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天

最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
詐騙ing／來電詐騙 3組號碼、4州區號最常見

詐騙ing／來電詐騙 3組號碼、4州區號最常見