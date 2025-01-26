我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅遊冒險展 台灣展館文化特色鮮明 獲亞洲區最佳攤位

紐約法拉盛農曆新年大遊行 2月1日登場

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

娛樂新聞組／即時報導
黃楊鈿甜在「五福臨門」中飾演小女兒。(取材自微博)
黃楊鈿甜在「五福臨門」中飾演小女兒。(取材自微博)

去年年底，一部重生古裝劇「九重紫」意外火了，順勢捧紅「昭昭墨墨CP」李昀銳、孟子義。兩人在劇中感情甜蜜、默契十足，延伸到現實世界，不少網友紛紛希望他們假戲真做，更有觀眾大呼李昀銳、孟子義「二搭」。近日，李昀銳的新戲合作對象引發網友熱議，但並不是和孟子義，而是和另一位女演員黃楊鈿甜三搭。

據鳳凰娛樂報導，李昀銳與黃楊鈿甜的首次合作是在電視劇「致1999年的自己」中，兩人分別飾演男女主角肖涵和錢佳璣，劇中校園愛情故事深受觀眾喜愛。隨後，兩人在「五福臨門」中再次合作，李昀銳友情客串五位女主演的父親，而黃楊鈿甜就是小女兒樂善。

這次，兩人又將在「楚喬傳」續作「冰湖重生」中三度合作，李昀銳飾演宇文玥，黃楊鈿甜飾演楚喬。

對於李昀銳與黃楊鈿甜的三搭，許多網友表示「黃楊鈿甜運氣太好了」，不過，也有部分網友對李昀銳與孟子義未能二搭表示遺憾，畢竟兩人在「九重紫」中的表現十分出色，CP感十足。

據悉，李昀銳主演的青春年代劇「致1999年的自己」正在熱播，而他尚有軍旅劇「合成令」、古裝劇「宴遇永安」等劇待播，而孟子義也有「上元錦繡」、「桃花映江山」、「三線謎回」等多部待播作品。

李昀銳的合作對象引起網友關注。(取材自微博)
李昀銳的合作對象引起網友關注。(取材自微博)

上一則

陳美鳳突傳意外腳打石膏「坐輪椅」過年出遊急喊卡

下一則

陸毅、鮑蕾一家四口遊哈爾濱 大吃殺豬菜、鍋包肉

延伸閱讀

「9大黑榜藝人」公開 「自以為飛升的古裝中生」被指是「他」…

「9大黑榜藝人」公開 「自以為飛升的古裝中生」被指是「他」…
食安堪慮 台女星吃鍋上吐下瀉5小時「離不開馬桶」

食安堪慮 台女星吃鍋上吐下瀉5小時「離不開馬桶」
李昀銳、孟子義真的「在一起」 童星說漏嘴、媽媽神反轉

李昀銳、孟子義真的「在一起」 童星說漏嘴、媽媽神反轉
李昀銳、孟子義下台牽手 「昭昭墨墨」又曬恩愛

李昀銳、孟子義下台牽手 「昭昭墨墨」又曬恩愛

熱門新聞

14歲的謝振南愈長愈帥。(取材自微博)

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

2025-01-20 21:31
2008年出生的艾米如今還沒滿17歲。(取材自微博)

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

2025-01-23 20:32
聶遠父女像一個模子刻的。(摘自微博)

最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上

2025-01-22 22:40
孫睿揮別短命婚低潮，開心跟粉絲、好友提前慶生。圖／唱戲世界娛樂提供

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

2025-01-19 13:16
吳謹言(左)在當紅之際官宣和洪堯結婚。(取材自微博)

吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步

2025-01-19 21:44
王一博曾被吐槽是文盲，但他其實有著不錯的外語能力。(取材自微博)

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

2025-01-24 06:00

超人氣

更多 >
嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文

嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文
排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職
別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味

別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味
最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天

最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天
冬季極限運動會 谷愛凌摔倒傷退「已不能走路」

冬季極限運動會 谷愛凌摔倒傷退「已不能走路」