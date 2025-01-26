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香港小天王林家謙首出國語專輯 陳奕迅暖心相助

娛樂新聞組／綜合報導
林家謙堪稱香港小天王。(取材自Instagram)
林家謙堪稱香港小天王。(取材自Instagram)

香港歌手林家謙開唱，竟能邀陳奕迅、鄭中基當嘉賓，堪稱香港小天王。他把社會觀察寫成專輯「隱形色」，首次推出國語專輯，也感謝陳奕迅背後推一把。

中央社報導，林家謙2023年6月獨自在香港萬人指標性場地紅磡體育館連唱7場，演唱會也是加場再加場，而他首度推出國語專輯「隱形色」，陳奕迅甘願當「配唱」，合作「詞神」林夕、林宥嘉等音樂人。

林家謙表示，要推出國語專輯其實壓力頗大，發音、口氣、音調都要調整，加上有些歌是從粵語改成國語，還得先忘記粵語版的唱法。

他也特別感謝陳奕迅忙著巡演，仍在回香港時為他空下一整天，「在我發出去混音前，整張專輯都再聽一遍，他在我的歌詞上寫了很多筆記。」

林家謙語氣靦腆，當時從幕後走到幕前，是靠著勇敢毛遂自薦。回憶起當時勇敢向陳奕迅、林宥嘉提出合作，他笑說：「我覺得在音樂上，我是滿主動的，因為我對自己的旋律或創作有信心。但可能這限制在創作上，其他部分像是面對面交談、或是唱歌表演，其實都是比較內斂跟害羞。」

林家謙接著笑說：「但我在網路上也可以很活潑、很活躍。」他分享，專輯名稱「隱形色」也像是描述現代人在網路和現實的差異，在網路很外放，現實中卻總想隱形。

隨著名氣逐漸增加，林家謙說，比起去咖啡廳，現在更愛去茶樓，因為年輕人比較愛咖啡廳，他在充滿長輩的茶樓反而不容易被認出來。他並透露，他從小個性就害羞不張揚，在班上屬於不特別調皮也不特別優秀的學生，因為中庸也不容易被記得，「我就是不太被老師記得名字，可能有老師看到現在的我，也不記得曾教過我。」

香港 咖啡

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