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Angelababy新戲挨酸話題量衝破50億 一個原因讓金主青睞

娛樂新聞組／即時報導
Angelababy朝聖瘋馬秀遭封殺2年，「相思令」開播卻不敢高調宣傳。(取材自微博)
Angelababy朝聖瘋馬秀遭封殺2年，「相思令」開播卻不敢高調宣傳。(取材自微博)

Angelababy、宋威龍主演的古裝劇「相思令」日前空降播出，該劇主打高顏值陣容、虐戀情節和雙強設定，口碑慘輸楊紫「國色芳華」、白鹿「白月梵星」，但仍在熱度榜前5名，微博話題閱讀量也衝破50億。

「相思令」改編自席絹小說「搶來的新娘」，講述擁有雙重身分的焱南城邦君家長女君綺羅、君非凡（Angelababy飾）在一次跟隨父親行商過程中，被北泫城邦玄部首領玄烈（宋威龍飾）劫掠，兩人帶著各自不同目的一起北上，過程中兩人彼此試探又相互防備，一起經歷生死。

Angelababy過去因疑似觀看巴黎瘋馬秀而引發大規模輿論風波，該事件曾使其形象大受影響，不僅遭主持10年「奔跑吧」踢出節目，也幾乎在螢光幕前消失。近來她的新劇「相思令」終於順利開播，但她與團隊仍不敢高調，小心翼翼珍惜這次機會，目前僅在開播時發過一次宣傳文。

35歲的Angelababy與25歲宋威龍同框，完全看不出年齡差。(取材自微博)
35歲的Angelababy與25歲宋威龍同框，完全看不出年齡差。(取材自微博)

對於此次新劇的開播，不少網友直言無法接受，甚至公開發起抵制。有觀眾表示：「她的戲為什麼能播？」認為其個人爭議不應輕易被淡化。而Angelababy的演技，有網友吐槽「數十年如一日的花瓶」，但她的粉絲黏著度很高，她的流量和商業價值依舊能滿足金主需求，目前在微博話題閱讀量還飆破50億，人氣依然狂。

Angelababy 微博 楊紫

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