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「瓊瑤劇第一帥」唱卡拉OK 愛犬和音被封「咆哮狗」

娛樂新聞組／即時報導
馬景濤的愛犬陪同唱卡拉OK。（取材自小紅書）
馬景濤的愛犬陪同唱卡拉OK。（取材自小紅書）

62歲「咆哮帝」馬景濤是瓊瑤劇男主角經典代表，近年來事業重心都放在中國，2017年和吳佳尼離婚後，除了工作就是養狗。香港01報導，近日馬景濤去唱卡拉OK，愛犬陪他一起唱歌，跟著音樂而「吠叫」，彷彿是和音，馬景濤說自己是「咆哮帝」，而愛犬是「咆哮狗」。

馬景濤曾是瓊瑤劇集的第一帥，從1990年開始，一路拍了瓊瑤的「六個夢－雪珂」、「青青河邊草」、「梅花烙」和「水雲間」。近年來馬景濤鮮少在螢光幕前露面，2015年接演完「好想聽你說愛我」後便幾乎淡出演藝圈，2022年接演「東遊之八仙伏魔」；大部分的時間仍以接商演等活動為主。

馬景濤的愛犬被封「咆哮狗」。（取材自小紅書）
馬景濤的愛犬被封「咆哮狗」。（取材自小紅書）

雖然馬景濤是瓊瑤劇集的第一俊男，但感情生活卻不如意，歷經過兩段婚姻，他在2007年時與小他21歲的中國女演員吳佳尼結婚，並且在2017年時離婚，結束10年的婚姻，然而男女雙方從未公布離婚的原因。

雖然單身7年，但不要以為馬景濤是孤獨老人，近日他去唱卡拉OK，愛犬不止陪伴在他左右，跟他一起唱歌，當然狗狗不懂歌詞，但會跟著音樂而「吠叫」，仿如是和音，馬景濤說自己是「咆哮帝」，而愛犬肯定是「咆哮狗」，認真搞笑。

瓊瑤 香港

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