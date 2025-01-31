盤點2024電視劇：多部夯劇飄煙火氣 寫實題材成主流

「小巷人家」充滿濃濃煙火氣。(取材自微博)

一年結束了，電視劇交出亮麗「成績單」。這一年，電視劇在絢爛的「繁花 」裡開場，我們登上「南來北往」的列車目睹社會變遷，追著大草原的風奔赴「我的阿勒泰」，在「山花爛漫時」去大山裡的女校了解張校長的故事，然後回到城市裡聽一首「凡人歌」，回憶溫暖過成長經歷的「小巷人家」。

泥土氣息 塑造平凡真英雄

中國青年報報導，2024年，多部主旋律題材影視劇因為深度實踐「真實」底色，秉持樸實、真摯、紮根大地的態度，探索出鮮活、生動的創新表達，以強勁的勢頭圈粉年輕一代。真實的人物，真實的群體，真實的職業，真實的生活……，觀眾無比真切、「沉浸式」地見證了每一個平凡英雄是如何誕生的。

2024年，「山花爛漫時」豆瓣評分高達9.6分，掀起追劇狂潮。這部劇以「七一勳章」得主張桂梅為人物原型進行創作，講述其堅定創辦華坪女高，用心血和汗水為山區教育事業譜寫新篇的故事，引發觀眾對山區教育的關注與深思，同時也補充了近年來電視劇市場教育類作品的缺失，是對主旋律題材創新表達的全新探索。

「山花爛漫時」在表達上帶著生活的泥土氣息，塑造了一個很酷、很有力量的張校長；在刻畫教師幫助學生處理問題時，並不避諱一些現實層面的「難」，且充分考慮未成年學生的真實心理需求和困惑。

「山花爛漫時」豆瓣評分高達9.6分，實屬不易。(取材自微博)

2024年年底播出的「我是刑警」是一部真實反映一線刑警的工作與生活的影視作品，以現實主義敘事手法和類紀實拍攝風格，全景式展現了基層刑警工作的複雜性與挑戰性。

「我是刑警」高度還原了一線刑警的工作日常，30多年間刑警的薪火相傳，以及刑偵技術的不斷發展，終於換來了真相和正義，告慰無辜死去的亡魂。這部劇實現了「粗顆粒」的真實感，展現了警民血肉相連的真情。

「我是刑警」回歸到最寫實的創作路徑上。(取材自微博)

關注不同的「切面」和群體，讓2024年的寫實題材影視劇熠熠生輝。例如「九部的檢察官」是首部「未檢檢察官」題材劇，關注未成年人犯罪問題的嚴重性。「獵罪圖鑑2」聚焦於刑警隊的畫像師這個身分，探討案件背後人性的複雜性。

書影聯動 賦雙重美學價值

長街短巷、一日三餐、家長短、四季更迭……，2024年，多部影視劇都講出了極為浪漫的凡人故事。相較於以往的現實生活題材創作，今年作品的一大突破在於，成功詮釋了一個人成長和一片土地緊緊相依的內在聯繫。2024年，我們重新檢視這片土地上的眾生與煙火，另外，我們也對那些遼闊、明亮的遠方心馳神往。

自帶文學IP基因和浪漫色彩的影視劇，在「書影聯動」中引領觀眾穿梭於螢幕與書卷之間，獲得雙重美學價值。

一部「繁花」驚艷了今年的開場，講述了20世紀90年代初的煌煌大時代，人人爭上游，主人公阿寶變成了寶總，在滬上弄潮兒女中留下的一段傳奇。劇集透過不同的人物命運展現了一個鮮活的上海氣象，這不僅是上海的往事，更是一個時代的故事。 「繁花」從影視藝術到文化現象，重現了那段時期上海市民的心靈史，展現了在時代變革中百姓的勤奮與堅韌、浪漫與奮鬥、智慧與深情。

「我的阿勒泰」以生長在新疆 阿勒泰地區的漢族少女李文秀和開小賣部的母親張鳳俠的生活軌跡為主線，講述了她們與哈薩克 族牧民在平凡但歡樂的生活中結下深厚情誼的故事。每個普通人追求文學夢想的光芒，讓「世界明亮，大地深遠」。

凡人之歌 一部劇火一座城

「小巷人家」、「凡人歌」、「玫瑰的故事」、「煙火人家」、「半熟男女」等劇集，則在平實的都市日常化敘事中，為觀眾帶來一首首現實、清醒又不乏溫暖與力量的凡人之歌。這幾部頗受好評的都市劇，都觸及真實的精神困惑。

「小巷人家」既直面中年夫妻的家庭矛盾，又勾勒出鄰里之間的溫馨守護；「凡人歌」展現了一個家庭被生活圍追堵截又努力自救的歷程，中年人的生活就沒有「容易」二字。

「玫瑰的故事」跳出小情小愛的局限，展現出現代女性在追求精神自由、人格獨立與美滿愛情的道路上所面臨的種種抉擇，深入探討了在當下社會中女性如何實現自我價值等議題。

「我的阿勒泰」、「繁花」、「玫瑰的故事」、「燦爛的風與海」等立足生活的劇，都在熱播後引發強烈的文旅效應，帶火了拍攝地或劇中故事發生地的旅遊業。

「我的阿勒泰」充滿濃厚的地域色彩。(取材自微博)

無論是李娟筆下「世界明亮，大地深遠」的新疆阿勒泰草原，還是那句「你偏要去北京什麼意思？北京到底有誰在啊」，又或者是寶總活躍的黃河路，還有上海美食泡飯和排骨年糕……。「一部劇帶火一座城」，影視作品和現實生活恰好形成了一種非常微妙、精采的互文和轉譯。

創新探索 吸引觀眾聽故事

2024年，「創新」的光亮，讓中國國產劇成績單上出現「意外之喜」。國產劇以新穎獨特的形式和表達，吸引觀眾「入場」，對於講故事的創新探索永無止境。

「新生」採「暴風雪山莊」戲劇模式，以孤島為背景，建構一個相對封閉的空間。劇中沒有情節離奇的凶案，而是展現一些看起來普通的生活細節，讓觀眾對劇情的每個轉折充滿好奇。

「邊水往事」打造了虛構的「三邊坡」世界，一個年輕人為了生存在這裡屢困險境，但依然堅守良知和底線。 「三邊坡」讓觀眾從題材環境中得到陌生化的美感體驗，又能在人物身上投射價值與情感。

「邊水往事」打造了虛構的「三邊坡」世界。(取材自微博)

當脫口秀闖入影視劇賽道，誕生了一部展現脫口秀文化、從業者群像的影集「不討好的勇氣」。這部劇既契合了2024年脫口秀綜藝熱播的氛圍，也生動建構起年輕人的職場處境與脫口秀文化之間的內在聯繫。脫口秀讓年輕人換一個角度看世界、觀自我。

文化厚度 讓古裝劇有靈魂

2024年，古裝劇板塊人氣佳作頻出。 「慶餘年第二季」、「唐朝詭事錄之西行」、「墨雨雲間」、「永夜星河」、「九重紫」、「清明上河圖密碼」等劇集表現突出。

「慶餘年」和「唐朝詭事錄」都在第一季播出時創出了金字招牌，基本上保持原班人馬陣容的第二季，品質和口碑都「穩」住了，這兩部劇不負觀眾的等候與期待：「慶餘年第二季」喜劇與悲劇並存，歷史感與科幻特質兼具。披著爽文的「皮」，帶著幽默的喜感，但內核頗有古典悲劇的味道；「唐朝詭事錄之西行」從長安往西走，進人海，闖險境，攜手渡盡劫波後抵達下一站，感知朝堂迷局、士人風韻、冷暖人情、奇寶異獸，探尋光怪陸離的世相與人心。

「大女主角」主題敘事裡，「墨雨雲間」、「九重紫」勾起觀眾對人生另一種選擇的思考，鼓勵女性要做選擇生活的人，而不是被生活選擇。這兩部劇都用短劇的思維來創作長劇，為影視創作注入新養分。

深厚的文化底蘊，讓古裝劇有靈魂和神韻。「清明上河圖密碼」這部劇以千古名畫「清明上河圖」為線索，在「破案小隊」探求真相的過程中，將宋朝繁榮風貌市井之美展現得淋漓盡致。