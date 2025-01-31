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曾唱春晚暴紅…韋唯消失近10年 曝「撞斷脊柱」隱居泰國

娛樂新聞組／綜合報導
韋唯講述自己「消失」這些年的故事。(取材自微博)
韋唯講述自己「消失」這些年的故事。(取材自微博)

歌手韋唯「消失」在大眾視野近10年。近日她接受採訪時吐槽：「我回來一搜韋唯的情況，全是韋唯死了多久了？」隨後，她講述了「消失」這些年的故事。

新快報報導，韋唯說，自己從8歲演到48歲，長期操勞讓她常常「痛得脊椎強直，動不了」。她不希望自己的孩子看到母親的疼痛，於是，2015年起，她去了泰國蘇梅島一個有名的治療中心進行治療，「在山頂租了房子」。

「花了三年，終於可以直立行走。」韋唯治療好身上累積的慢性疼痛，下山準備和孩子們慶祝時，剎車失靈，車禍中脊柱折斷，又回山上治療休養近6年。

報導指出，韋唯原名張菊霞，1963年出生於內蒙古，1986年參加CCTV青年歌手電視大獎賽獲通俗組二等獎正式出道。 1989年，韋唯在央視春節聯歡晚會上演唱「愛的奉獻」後開始暴紅。 1990年，韋唯和劉歡在第11屆北京亞運會開幕式上合唱的歌曲「亞洲雄風」唱響大江南北。

但在2013年後，韋唯卻突然在大眾面前消失。2023年4月，韋唯亮相新工體開幕式演唱「亞洲雄風」，近十年正式回歸。

除了韋唯「消失」近十年一事外，大眾對她的家庭生活也抱持好奇。據報導，韋唯1992年與訪問中國的瑞典鋼琴家麥可‧史密斯相識，1994年結婚，兩人育有三子。2004年，韋唯與麥可史密斯離婚並返回中國定居，獨自帶大了三個孩子。

韋唯表示：「過去，藝術和愛情是我的生命，從山上下來以後，就不是這樣了，我的生命遠遠大於我曾經的認知，就是生命本身，就是自在、活在此時此刻。」

瑞典 春節 泰國

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