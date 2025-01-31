香港沒戲拍…游學修想到台灣拍戲「演男男戀也可以」

游學修期待赴台拍戲，任何機會都想嘗試。（記者陳穎／攝影）

游學修、鍾雪瑩以香港 電影「看我今天怎麼說」分別入圍 去年金馬獎影帝和影后，最後鍾雪瑩成為金馬新科影后，游學修雖與影帝擦身而過，但精湛演技讓人眼睛一亮。他接受本報系聯合報專訪，直言香港沒戲拍想到台灣，「什麼都可以演，尺度不設限，男男戀也沒問題，台灣快找我。」

34歲的游學修，四年前瀕臨破產 ，甚至連房租都快繳不出來，2020年10月創立YouTube頻道「試當真」，無厘頭內容大受歡迎，至今有45萬訂閱者，還赴台參加「走鐘獎」。他在「看我今天怎麼說」詮釋用手語的聽障人士，拒絕使用人工耳蝸。游學修分享，為了演出聽障人士，努力學了一年手語，開拍時也有專業老師在旁邊，稍微打錯就會被糾正，是非常認真看待自己打出的每一句話。

游學修不僅為了拍戲學手語，還為片中潛水的橋段去考執照，他笑說：「我原本不會潛水，但是拍戲時只有我一個人在水中，不考也不行。」他坦言這一次的拍攝經驗很寶貴，因為香港很多電影無法給演員這麼多時間做功課和準備，能為一個角色下功夫，是很難得的機會。

游學修坦言香港市場真的太小，基本上無法挑劇本，因此很希望可以到台灣拍戲。他完全沒有尺度限制，男男戀也駕輕就熟，他開玩笑說：「只有太帥的人演不出來。」