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新劇「漂白」涉抄襲？ 劇方玩梗「肉聯廠F4」被指「漂白」惡人

娛樂新聞組／即時報導
「漂白」中的四名犯罪者被封為「肉聯廠F4」，引起網友不適。(取材自微博)
「漂白」中的四名犯罪者被封為「肉聯廠F4」，引起網友不適。(取材自微博)

由郭京飛、王千源、趙今麥主演的刑偵電視劇「漂白」，開播以來憑藉大尺度殘暴劇情引起關注，隨著熱度不斷上升，「漂白」劇本卻陷入抄襲爭議，被指抄的是12年前南都資深調查記者王猛的一篇調查報導，相關話題引起網友熱議。

南方都市報前記者王猛在微信PO文，「愛奇藝的『漂白』把南方都市報的『漂白』給『漂白』了」，文中指出，「漂白」無論是劇名還是劇情，都抄襲了他於2012年在南方都市報發表的深度調查報導「漂白」。

對此，編劇陳枰回應稱，2016年有電影製片邀請她創作以「楊樹彬團伙911殺人碎屍案」為原型的電影劇本，她隨後將此故事改編成小說，並喊話王猛不要在網上蹭「漂白」劇的熱度和流量。

「漂白」的爭議不僅於此，劇方為宣傳該劇，「美化」反派主演罪犯的行為，也遭到痛批，例如「鍋鏟姐」、「肉聯廠F4」、「被分屍第一視角」、「鍋鏟門」等用詞，把殘忍的犯罪行為拿來「玩梗」，令觀眾非常不舒服。網友們也怒斥該劇從編劇到劇組再到平台，愈走愈歪。

隨著相關話題逐步發酵，目前「漂白」無論是短視頻平台或論壇微博，全面口碑淪陷，官微甚至直接關閉了評論區。主演王佳佳宣傳「肉聯廠4F」的內容也已經刪除。

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