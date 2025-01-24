戲說從頭／譚卓「薔薇風暴」扮女強人 完美展現「她力量」

譚卓在「薔薇風暴」中演繹女強人謝琳慧。（取材自微博）

都市職場劇「薔薇風暴」近日收官，譚卓演繹的女強人謝琳慧深入人心，她坦言，自己的個性和謝琳慧有很大差異，比如謝琳慧對待事業比較執著，而她自己則更加隨性、隨遇而安。這種差異，使得譚卓在塑造角色時，需要更深入地挖掘人物的內心世界，好讓自己時時刻刻與謝琳慧保持同頻。

新快報報導，在「薔薇風暴」中，謝琳慧的優點和缺點相當明顯。喜歡她的人，會說她「公正無私」、「堅韌執著」；但也有些人會認為這是「不懂變通」、「過於理想主義」。面對外界略顯兩極化的評價，譚卓表示：「我覺得謝琳慧沒有問題。她在做自己，也盡己所能地努力生活。」在她看來，謝琳慧在工作和生活中面臨的困境，其實是所有女性都可能面對的，這無關她的身份、地位和閱歷，「當大家能理解她的『難』，也就能主動去化解這個難，所以她就能形成一個很好的參照，給當代女性更多思考與借鏡。」

譚卓在訪談中也難掩對謝琳慧的欣賞。當被問到如果在現實中與謝琳慧相遇，想對她說什麼時，譚卓幾乎不假思索道：「幹得好！」簡單有力的三個字，既是譚卓對謝琳慧的褒獎，也是她對所有職場女性的按讚和認可。

「薔薇風暴」播出後，有關「她力量」的話題再度成為熱議焦點。譚卓則認為，「她力量」這種說法有一定局限性，「我身邊很多當代女性呈現出的其實是一種『自己力量』。」譚卓表示：「當外界干擾愈大時，人愈需要向內尋找到這份『自己力』。」

「薔薇風暴」這部快節奏的職場劇，也讓周杭和謝琳慧這對「中年夫妻」出了圈。劇中，劉奕君出演的周杭作為企業高管，對外雷厲風行、說一不二，回到家面對謝琳慧卻秒變「靦腆人夫」，讓觀眾直呼「太好嗑」 。

談到第一次與劉奕君合作的感受，譚卓笑稱，劉奕君無愧「叔圈天菜」。她透露，第一次見到劉奕君時，感覺就是韓劇裡的男主角走進了現實，「真的很帥很有魅力」。