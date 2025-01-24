「墨雨」最美丫鬟當女一 搭34歲男星被吐槽「叔姪戀」

2008年出生的艾米如今還沒滿17歲。(取材自微博)

去年爆款劇「墨雨雲間」不光捧紅男主角王星越、讓吳謹言翻紅，連在劇中飾演丫鬟「桐兒」的16歲女星艾米，也跟著人氣高漲，還被封為「最美丫鬟」。近日，艾米傳出將在新劇「攬流光三千」擔綱女一，而男主角則是以「花間令」搶出名號的34歲劉學義，不過兩人18歲的年齡差，被網友吐槽像「叔姪戀」。

外型俊朗的劉學義出道多年，大多是飾演配角，直到與鞠婧禕、吳謹言合作「花間令」、「春花焰」，才知名度大開，躍升男一寶座。但不久前，劉學義遭知名狗仔「推理君江小宴」爆料，與「狂飆」張頌文皆因欠稅被約談，消息曝光秒登熱搜，讓劉學義聲勢大跌，資源也受到影響。 劉學義這兩年的知名度大開。(取材自微博)

近日，有消息指出，劉學義將和小18歲的女星艾米合作古裝新劇「攬流光三千」。據悉，該劇改編自喬家小橋的小說「穿越修仙的爹回來接我了」，講述女主角「項海葵」自幼喪母，9歲時父親墜入冰湖生死不明，獨自一人野蠻生長，18歲那年她被父親托夢，得知父親在另一個世界當城主，且已委託高人接她團聚。誰知項海葵穿越三千世界後，卻只見到一襲黑袍冷漠狠戾的「高人」陰長黎，兩人展開浪漫奇幻冒險。

對於兩人的合作，不少網友表示驚訝，「根本是叔姪戀吧」、「這兩人也太不搭了」、「仙俠劇男女主有史以來最大的年齡差」。不久後，網上又流出劉學義或將不接演此角色傳言，他的經紀公司指出，會慎選合適的劇本和角色，並懇請大家理性對待網路訊息，以官方消息為準。後續發展仍待觀察。