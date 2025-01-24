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楊紫親曝：國色芳華有第2季 網暴動喊「等不及」

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫(左)二搭李現主演古裝劇「國色芳華」，收穫高口碑、高收視。(取材自微博)
楊紫(左)二搭李現主演古裝劇「國色芳華」，收穫高口碑、高收視。(取材自微博)

中國人氣女星楊紫二搭李現主演古裝劇「國色芳華」，近日迎來大結局，她出席活動時表示不捨，「拍了7個月，不到20天就播完了」，但她也立刻給驚喜，親口透露，「第一季馬上要結束了，希望大家可以期待我們第二季。」意外官宣續集讓現場所有粉絲爆出尖叫，也讓「國色芳華第二季」關鍵字登上熱搜。

「國色芳華」第一季聚焦主人翁「何惟芳」命運多舛的人生，劇中楊紫不但被前夫家暴、婆家追殺，創業之路也被同行排擠、惡人相逼，甚至還被抓到軍營貶為賤奴，但她每每遇險，總能靠機智應變、貴人幫助脫身。大結局中，楊紫飾演的花商「何惟芳」和李現飾演的花鳥使「蔣長揚」假結婚，兩人雖沒有任何吻戲、床戲，但婚禮互動仍舊甜翻全網。

其實，「國色芳華」開播之初，因為女主角何惟芳的經歷太過坎坷，引發了網友抗議。對此，編劇張鳶盎直言，「何惟芳並不是一個悲情的形象，她懂得自省，從不自怨自艾，甚至經常能把別人對她的攻擊轉化為自己的武器。我希望觀眾看到這些劇情的時候，不要聚焦在苦難上，而是能在何惟芳一次又一次破局重生裡找到對抗困難的力量」。

另外，劇中也出現了許多打破觀眾「英雄救美」預判的情節，讓大家直呼反套路。張鳶盎表示，「希望大家看劇過程中能感覺到一些新鮮感，所以創作的時候，會有意識地做一些預期違背的設定」。

據悉，「國色芳華」第二季「錦繡芳華」預計明年才會播出，對此，不少網友大呼等不及，紛紛表示「一、二季隔太久熱度會冷卻」、「根本不夠看啊」、「不怕像『長相思2』口碑翻車」。而關於第二部的劇情，何惟芳和蔣長揚都有更多的成長，特別是蔣長揚。

國色芳華 楊紫 李現

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