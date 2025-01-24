電影春節檔自己打自己 「于適很忙」上熱搜

在「蛟龍行動」中，于適飾演突擊手韓驍。(取材自微博)

春節腳步近了，備受關注的春節檔電影大戰也一觸即發。根據觀察，有演員在這個重要檔期，不只演出一部片，因此形成「自己打自己」景況。因為分別主演「封神第二部：戰火西岐」和「蟄龍行動」，「于適春節檔很忙」成了熱門話題。其實，除了于適，還有吳興國、李晨等演員也橫跨兩部電影。

揚子晚報報導，于適在「封神第二部：戰火西岐」中繼續飾演姬發，第一部中，姬發毅然刺殺殷壽後踏上歸鄉之途，姬發從殷商王家侍衛成為「西岐少主」，將在迎戰殷商大軍的戰場上身先士卒帶兵衝鋒，在戰火、人性、責任等各方面的考驗中成為一名合格的統帥。

于適在「封神第二部：戰火西岐」中繼續飾演姬發。(取材自微博)

而在「蛟龍行動」中，于適飾演突擊手韓驍，他說，接到「蛟龍行動」拍攝邀請時第一反應是「開心」，因為他是林超賢的影迷，也是軍事題材影片的影迷和超級軍迷，非常喜歡槍械和潛水，能在工作過程中一次接觸到自己平時的興趣愛好，是一件挺幸福的事。

在這兩部電影裡，于適可謂「特種兵訓練」破表。

其實，除了于適，今年春節檔中，演員吳興國也將在兩部電影裡出現，在「封神第二部」中，他飾演聞太師，在表演中特地融入了戲曲中的動作與技巧，讓聞太師一角具有威嚴之姿的同時又有中國美學的氣質。而在「射鵰英雄傳：俠之大者」中，吳興國將飾演一燈大師。

此外，李晨也將分別出現在「蛟龍行動」和「射雕英雄傳：俠之大者」中，從「蛟龍行動」中的潛水艇兵，到「射雕英雄傳：俠之大者」裡的郭嘯天，反差很大。