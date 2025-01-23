「國色芳華」迎來大結局 楊紫認了：請期待第二季

「國色芳華」中，楊紫命運多舛，但有仇必報被喻為「何惟芳復仇記」。圖／台灣大哥大MyVideo提供

楊紫 二搭李現 主演爆款陸劇「國色芳華」正夯，轉眼即將迎來完結篇，她近日出席活動表示不捨，「拍了7個月，不到20天就播完了。」但她也立刻給驚喜，親口透露，「第一季馬上要結束了，希望大家可以期待我們第二季。」意外官宣續集讓現場所有粉絲爆出尖叫，也讓「國色芳華第二季」關鍵字登上微博熱搜。

「國色芳華」第一季聚焦主人翁「何惟芳」命運多舛的人生，劇中楊紫不但被婆家苦毒、前夫家暴 、遭人暗殺，創業之路也被同行排擠、惡人相逼，甚至還被抓到軍營貶為賤奴，慘被當人肉活靶，但她每每命在旦夕，相信自己的力量靠智慧屢屢脫身，和李現飾演的花鳥使「蔣長揚」聯手除奸，不但成功除掉賣假藥給她的前公公，為死去的母親與丫鬟出口氣，也奪回自己創立的花坊，每次都有仇必報，被網友譽為「何惟芳復仇記」，看完超解氣，爽度爆表！楊紫受訪也表示當初接演就是因為喜歡角色個性，「對她身上很堅定、有力量的品格給吸引。」