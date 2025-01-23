我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

「生育旅遊」被一刀切 紐約月子中心：影響甚小

「國色芳華」迎來大結局 楊紫認了：請期待第二季

記者陳慧貞／即時報導
「國色芳華」中，楊紫命運多舛，但有仇必報被喻為「何惟芳復仇記」。圖／台灣大哥大MyVideo提供
「國色芳華」中，楊紫命運多舛，但有仇必報被喻為「何惟芳復仇記」。圖／台灣大哥大MyVideo提供

楊紫二搭李現主演爆款陸劇「國色芳華」正夯，轉眼即將迎來完結篇，她近日出席活動表示不捨，「拍了7個月，不到20天就播完了。」但她也立刻給驚喜，親口透露，「第一季馬上要結束了，希望大家可以期待我們第二季。」意外官宣續集讓現場所有粉絲爆出尖叫，也讓「國色芳華第二季」關鍵字登上微博熱搜。

「國色芳華」第一季聚焦主人翁「何惟芳」命運多舛的人生，劇中楊紫不但被婆家苦毒、前夫家暴、遭人暗殺，創業之路也被同行排擠、惡人相逼，甚至還被抓到軍營貶為賤奴，慘被當人肉活靶，但她每每命在旦夕，相信自己的力量靠智慧屢屢脫身，和李現飾演的花鳥使「蔣長揚」聯手除奸，不但成功除掉賣假藥給她的前公公，為死去的母親與丫鬟出口氣，也奪回自己創立的花坊，每次都有仇必報，被網友譽為「何惟芳復仇記」，看完超解氣，爽度爆表！楊紫受訪也表示當初接演就是因為喜歡角色個性，「對她身上很堅定、有力量的品格給吸引。」

劇中，楊紫女力展現，「何惟芳」即使離婚後仍被魏哲鳴飾演的前夫「劉暢」苦苦糾纏，她一句：「我勸你病入膏肓前，先找個醫師好好地治治腦子！」成開播以來最嗆金句，讓網友直讚，「看了就爽！」最新劇情連何惟芳遠房表哥也參戰，竟在蔣長揚面前向何惟芳提議娶回對方！而蔣長揚的心逐漸被何惟芳攻占，他聽到何惟芳最近都濃妝豔抹，以為有情敵出現，竟打翻醋罈子變臉丟書，後來才知道原來是何惟芳在研發新式化妝品，鬆了一口氣的他竟藏不住喜悅偷笑，讓網友敲碗他倆快點修成正果。

李現在「國色芳華」中飾演花鳥使「蔣長揚」。圖／台灣大哥大MyVideo提供
李現在「國色芳華」中飾演花鳥使「蔣長揚」。圖／台灣大哥大MyVideo提供

楊紫 李現 家暴

上一則

自己打自己？ 春節檔電影 「這些演員」有點忙…

延伸閱讀

新女王誕生？楊紫「國色芳華」招商破紀錄

新女王誕生？楊紫「國色芳華」招商破紀錄
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄
拍戲時又零下又酷暑 「國色芳華」連楊紫和男二CP都太好磕

拍戲時又零下又酷暑 「國色芳華」連楊紫和男二CP都太好磕
戲說從頭／與李現醉臥花叢被抓包 楊紫喊：只是金錢關係

戲說從頭／與李現醉臥花叢被抓包 楊紫喊：只是金錢關係

熱門新聞

14歲的謝振南愈長愈帥。(取材自微博)

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

2025-01-20 21:31
孫睿揮別短命婚低潮，開心跟粉絲、好友提前慶生。圖／唱戲世界娛樂提供

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

2025-01-19 13:16
張雅欽在「古相思曲」中明顯纖瘦不少。(取材自微博)

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

2025-01-14 20:31
吳謹言(左)在當紅之際官宣和洪堯結婚。(取材自微博)

吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步

2025-01-19 21:44
黛咪摩爾驚爆和安德魯加菲爾德戀愛中。(美聯社)

62歲黛咪摩爾熱戀中 新男友是小21歲安德魯加菲爾德

2025-01-20 23:01
楊紫主演的「國色芳華」火了，招商破紀錄。(取材自微博)

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

2025-01-19 06:00

超人氣

更多 >
Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢

Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢
川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式

川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式
價格划算？這六種商品 好市多會員認為CP值不高

價格划算？這六種商品 好市多會員認為CP值不高
川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新
Maga奶奶拒絕特赦 參與國會暴亂「我們錯了 特赦辱國」

Maga奶奶拒絕特赦 參與國會暴亂「我們錯了 特赦辱國」