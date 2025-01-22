我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱臉貼冷屁股？川普才暖問金正恩過怎樣 北韓僅2句話報導就職

樂見誰買下TikTok？ 川普：馬斯克想買的話我OK

劉德華選秀節目看好她 如今成了「甄嬛傳」一線女星

娛樂新聞組／綜合報導
孫儷參加「才華橫溢新秀」獲亞軍及智慧大獎，沒能得到電視台青睞簽約。（取材自微博）
孫儷參加「才華橫溢新秀」獲亞軍及智慧大獎，沒能得到電視台青睞簽約。（取材自微博）

香港天王劉德華出道超過40年，對後輩都不藏私的提攜。他曾在新加坡選秀節目擔任評審時，一眼看中僅獲亞軍、沒得到電視台青睞簽約的女參賽者，認為她很有潛力，還特別鼓勵她，而這名女參賽者後來暴紅一躍成為「一線大咖紅星」。

綜合媒體報導，新加坡選秀節目「才華橫溢出新秀」，這節目曾捧紅李銘順、王振復、陳秀麗等藝能人，2001年那一屆，獲得亞軍的女星孫儷，卻因「長得太中國」而未獲電視台簽約。

劉德華2001年擔任評審，當時主持人問劉德華：「如果拍電影要選一位女主角，你會選哪位女新秀？」劉德華回答：「我會選上海來的，瘦瘦的那個孫儷。她跳舞跳得很好，我覺得她武打會很厲害」。

孫儷後來憑藉古裝「後宮甄嬛傳」暴紅，之後在演藝圈發光發熱，出演多部知名電視劇，站穩戲劇一姐地位。

孫儷5歲開始學舞蹈，15歲考取上海警備區文工團後，擔任文藝兵三年，退伍後考進上海銀都藝術學校，之後在「情深深雨濛濛」幫趙薇伴舞正式出道，很巧的是，首度擔任主角作品「玉觀音」裡，她飾演女警，正是一名跆拳道高手，該劇一播出，讓原本還默默無名的孫儷立刻引起關注。

孫儷先後榮獲中國電視劇最具代表性的三大獎項：金鷹獎、飛天獎、白玉蘭獎，為中國電視史上最年輕完成國內大滿貫獎項的女演員，2019年獲封「新中國成立70周年全國十佳電視女演員」殊榮。

孫儷主演的「後宮甄嬛傳」是許多人心目中經典。(取材自微博)
孫儷主演的「後宮甄嬛傳」是許多人心目中經典。(取材自微博)
劉德華過去曾擔任新加坡選秀節目評審，看好僅獲得亞軍的孫儷。（取材自微博）
劉德華過去曾擔任新加坡選秀節目評審，看好僅獲得亞軍的孫儷。（取材自微博）
孫儷憑藉電視劇版「玉觀音」中的女警角色走入大眾視線。（取材自粉絲網）
孫儷憑藉電視劇版「玉觀音」中的女警角色走入大眾視線。（取材自粉絲網）

孫儷 劉德華 新加坡

上一則

T.O.P「魷魚2」再出發 跳BIGBANG舞步？親吐真相

下一則

10年未上節目… 張清芳入駐大學聲 全因王偉忠1個電話

延伸閱讀

劉德華看好選秀落敗的「她」如今成「甄嬛」一線紅星

劉德華看好選秀落敗的「她」如今成「甄嬛」一線紅星
火警、打鬥、炸彈？劉德華紅館開唱8起報案「全是假」

火警、打鬥、炸彈？劉德華紅館開唱8起報案「全是假」
劉德華演唱會傳火警、有人打鬥？ 8起報案「全是假」 警疑惡作劇

劉德華演唱會傳火警、有人打鬥？ 8起報案「全是假」 警疑惡作劇
開四大天王演唱會？劉德華：我想，真想

開四大天王演唱會？劉德華：我想，真想

熱門新聞

14歲的謝振南愈長愈帥。(取材自微博)

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

2025-01-20 21:31
張雅欽在「古相思曲」中明顯纖瘦不少。(取材自微博)

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

2025-01-14 20:31
孫睿揮別短命婚低潮，開心跟粉絲、好友提前慶生。圖／唱戲世界娛樂提供

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

2025-01-19 13:16
吳謹言(左)在當紅之際官宣和洪堯結婚。(取材自微博)

吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步

2025-01-19 21:44
趙露思(後)與彭冠英合作「戀人」，上演同框自拍被指超甜。（取材自微博）

「戀人」等不到趙露思？「玫瑰」CP粉喊劉亦菲2搭彭冠英

2025-01-14 17:36
黛咪摩爾驚爆和安德魯加菲爾德戀愛中。(美聯社)

62歲黛咪摩爾熱戀中 新男友是小21歲安德魯加菲爾德

2025-01-20 23:01

超人氣

更多 >
川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適
紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣
司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職

司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職
房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯

房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯
取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通

取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通