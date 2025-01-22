好兄弟吳奇隆頻傳離婚 張天霖低調只說好笑

46歲張天霖跨入人生全新階段。(記者沈昱嘉／攝影)

46歲張天霖曾赴中國發展15年，期間簽進吳奇隆 公司，兄弟情持續至今。吳奇隆這幾年婚變傳不停，他說：「看了（新聞）就覺得很好笑！」跟「大嫂」劉詩詩 熟嗎？他講話總很老實：「熟，也不熟，她比較安靜。」至於多年同門李威捲精舍殺人案還爆出已婚，他則說「快20年沒聯絡。」對近況毫無知悉。

新科人夫張天霖去年宣布雙喜臨門，跟洪小鈴結婚還將當爸。他身高182公分，當年演出「吐司男之吻」、「甜檸檬之戀」和「我的秘密花園」成為粉絲追逐偶像。之所以入行，是因為頗有運動細胞，當年才一路保送建中、真理大學。在建中他成為「黑杉軍」橄欖球隊隊長，還被周華健MV「朋友」相中，張天霖曾說：「當年被周華健大哥相中，找我跟建中橄欖球隊的同學一起拍了這個大家身熟能詳的MV，所以從年輕到現在，半夜都還會有喝醉的朋友打電話來要合唱『朋友』！」

也因為這支MV，張天霖成為模特兒，接了許多廣告，順理成章入行演戲。隨後也順應時勢前往大陸拍戲，跟吳奇隆臭味相投，簽進稻草熊公司，雙方合作五年之久。張天霖說，其實當年在台灣就跟吳奇隆拍過「牽牛花」，吳常光顧他開的Lounge Bar，於是結為好友。

張天霖去年3月跟洪小鈴戀情曝光，就是兩人去吳奇隆為劉詩詩辦的生日聚餐時被拍到親密互動。這回受訪，張天霖一聽「吳奇隆」這關鍵字，果然懂兄弟的低調，馬上警鈴聲大作，笑說：「我就知道你要問這個！」他也不知道為何會傳成這樣，看了就覺得很好笑，言下之意隆詩的婚姻狀況正如隆媽所言「好得很」。