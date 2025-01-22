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不只林志玲 「浪姐6」名單疑曝5台灣女星

娛樂新聞組／綜合報導
曾演出「繁花」、「如懿傳」的辛芷蕾傳將參加「浪姐６」。（圖／Montblanc提供）
曾演出「繁花」、「如懿傳」的辛芷蕾傳將參加「浪姐６」。（圖／Montblanc提供）

中國實境節目「乘風2025」（「浪姐6」）又流出參加者名單，先前流出參加浪姐6的女星包含林志玲、許瑋甯等人，近日流出的名單內容又有變，網路上自稱「全員陣容」的名單，赫然見到林志玲打頭陣，並且加入林依晨、張韶涵、蔡健雅、徐佳瑩等台灣女星，中國藝人則包括蔣欣、佟麗婭、姚晨、張靚穎、李沁、李一桐、毛曉彤、馬思純、辛芷蕾、張碧晨、周雨彤等人，韓國部分則有f（x）鄭秀晶（Krystal），全員陣容相當華麗。

近日關鍵字「浪姐6網傳全員陣容」衝上熱搜榜，名單上參加的包括蔣欣、佟麗婭、姚晨、張靚穎、李沁、李一桐、毛曉彤、馬思純、辛芷蕾、張碧晨、周雨彤等人，台灣女星除了有「第一名模」林志玲，還包括林依晨、張韶涵、蔡健雅、徐佳瑩等四位女星也驚見列於名單上，南韓部分則有f（x）鄭秀晶（Krystal）。

其實「浪姐6」的名單並非首次掀起熱議，早在2024年11月，微博就傳出「浪姐6」簽約名單，被點名的還有「最美小龍女」李若彤，不過當時李若彤在微博轉發博主的發文，否認要參加節目。因此如今名單再度瘋傳，許多網友抱持半信半疑態度，留言討論：「假的吧，裡面有幾個不可能吧」、「張韶涵自己知道嗎，人家演唱會都開不過來了，能請到她這種天後算你牛」，還有網友傻眼吐槽：「她們本人知道自己要來嗎」。

41歲蔣欣傳將參加「浪姐６」。（取材自微博）
41歲蔣欣傳將參加「浪姐６」。（取材自微博）
張韶涵被傳將上「浪姐６」。（取材自微博)
張韶涵被傳將上「浪姐６」。（取材自微博)
中國又傳出「浪姐6」參加名單，林志玲打頭陣。(摘自Instagram)
中國又傳出「浪姐6」參加名單，林志玲打頭陣。(摘自Instagram)

林志玲 微博 南韓

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