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趙露思「學走路」半天百萬人按讚 網：海外輸出力最強

娛樂新聞組/即時報導
對比之前病倒、插管的樣貌，趙露思氣色好轉許多。(取材自Instagram)
對比之前病倒、插管的樣貌，趙露思氣色好轉許多。(取材自Instagram)

26歲當紅女星趙露思驚傳病倒近一個月，去年12月27日其工作室發聲證實她在12月18日因身體不適就醫，疑似罹患失語症和憂鬱症，之後驚爆她的血汗行程、曾被經紀公司「銀河酷娛」老闆羞辱、毆打，但隨後遭經紀公司駁斥，她休養多日後，21日發布的照片，在半天內就突破百萬人按讚，顯現趙露思超高人氣，也讓陸網大讚，絕對是海外輸出力最強。

趙露思休養多日後，閃電宣布復出，將在本月25日出席代言活動，業內人士推測她的解約費可能高達數億元，所以未能重獲自由，只能「依約」復工。媒體分析，趙露思若想與經紀公司強行解約，恐怕要面對上億元人民幣的違約金。倘若不解約又不配合公司安排，恐要面對長達2年的雪藏期，再加上約滿後的「冷靜期」，再復出恐怕是30歲的事。對於競爭激烈的娛樂圈，4年不露面幾乎等同斷送趙露思的演藝生涯，眾多媒體都認為她已經「無路可退」。

趙露思發布的照片在半天內突破百萬人按讚，顯現超高人氣。(取材自Instagram...
趙露思發布的照片在半天內突破百萬人按讚，顯現超高人氣。(取材自Instagram)

趙露思21日透過社群平台微博、IG曬出近況，同時也宣布能自行走路了，讓粉絲放心許多。就有微博網友驚訝指出，在趙露思發布照片後的12個小時，該則IG貼文竟湧入百萬名網友按讚，讓他不禁直呼：「趙露思是海外輸出力最強、打通海外市場最快的女藝人。」

趙露思 微博 復工

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