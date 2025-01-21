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趙露思生病後首曬新照…回老家散步遛狗 網：看見她笑就放心了

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思看起來依舊消瘦，臉色蒼白。(取材自微博)
趙露思看起來依舊消瘦，臉色蒼白。(取材自微博)

人氣女星趙露思去年12月被拍到癱坐輪椅送醫，之後傳出她因工作過度，且遭經紀公司羞辱毆打、罹失語症、憂鬱症，被迫停工休養。這段時間雖偶有她的消息傳出，但她的個人微博始終處於停更狀態。近日凌晨，趙露思的微博終於PO出新照，這是她生病以來首次曬新照，不少網友開心不已。

趙露思在微博曬出九宮格照片，並留言「慢慢漫漫」，似乎有感而發。畫面中可見，她依舊消瘦，臉色蒼白，但身體狀況似乎大有進展，已經能夠出門散步、遛狗。從IP位置來看，原先在杭州接受治療的她，應該已回到四川老家休養。

不少網友看了趙露思的近況，開心表示，「看見她的笑容我就放心了」、「一切都在往好的方向發展」、「歡迎回歸」、「趙露思是不會被輕易打敗的」、「期待看妳的新劇」，而「趙露思曬休養日常」相關話題也一舉登上熱搜。

據悉，趙露思日前透過品牌官方社群發表短片，預告25日將在成都出席線下活動，消息傳出，「趙露思復工」衝上熱搜，卻也引來質疑，認為趙露思明明病情嚴重，竟可以在短時間內就復出，難道是「醫學奇蹟」？但據業內人士分析，趙露思應該是「無路可走」，只能「依約」復工。

娛樂博主「橘子秋語」直言，趙露思生病初期和經紀公司幾乎鬧翻，但「長時間不露面，不工作，就會掉咖位，掉資源」，加上她的解約金可能高達數億元，趙露思只好無奈上工。

趙露思開心和愛犬在一起。(取材自微博)
趙露思開心和愛犬在一起。(取材自微博)

趙露思 微博 復工

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