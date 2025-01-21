肖戰「射鵰」最快破億元大關 領跑春節檔預售

肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」春節檔預售成績第一。(取材自微博)

隨著過年腳步接近，備受矚目的春節 檔期預售總票房出爐了。據燈塔專業版數據，截至20日上午10時，春節檔期預售總票房破2.1億，刷新中國影史春節檔預售最快破2億紀錄，而肖戰 主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」暫時領跑，成為春節檔預售最快破億元(人民幣，下同)大關的電影。

除「射鵰」破億外，「哪吒之魔童鬧海」、「唐探1900」也已預售突破3000萬元，「封神第二部：戰火西岐」則緊追在後。

2025春節檔上映的6部影片均為知名IP作品或知名電影續作。其中，「射鵰」改編自金庸名著，由著名經典武打電影導演許克執導；「封神」由烏爾善導演執導，2023年7月上映的前作「封神第一部」票房超過26億元。

「哪吒」也是一部知名IP續作，2019年暑期檔上映的前作「哪吒之魔童降世」票房達到50.35億元，是中國影史4部票房超過50億元的電影之一。

據悉，肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」日前釋出長版預告時，半天流量就飆破4000萬，男神魅力無法擋。

不過，針對電影票房問題，肖戰日前在訪談中回應春節檔競爭，他表示自己沒有壓力，應該是片方有壓力，「我已經盡力出演郭靖，答案就交給觀眾和市場。」