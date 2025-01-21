我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

肖戰「射鵰」最快破億元大關 領跑春節檔預售

娛樂新聞組／綜合報導
肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」春節檔預售成績第一。(取材自微博)
肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」春節檔預售成績第一。(取材自微博)

隨著過年腳步接近，備受矚目的春節檔期預售總票房出爐了。據燈塔專業版數據，截至20日上午10時，春節檔期預售總票房破2.1億，刷新中國影史春節檔預售最快破2億紀錄，而肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」暫時領跑，成為春節檔預售最快破億元(人民幣，下同)大關的電影。

除「射鵰」破億外，「哪吒之魔童鬧海」、「唐探1900」也已預售突破3000萬元，「封神第二部：戰火西岐」則緊追在後。

2025春節檔上映的6部影片均為知名IP作品或知名電影續作。其中，「射鵰」改編自金庸名著，由著名經典武打電影導演許克執導；「封神」由烏爾善導演執導，2023年7月上映的前作「封神第一部」票房超過26億元。

「哪吒」也是一部知名IP續作，2019年暑期檔上映的前作「哪吒之魔童降世」票房達到50.35億元，是中國影史4部票房超過50億元的電影之一。

據悉，肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」日前釋出長版預告時，半天流量就飆破4000萬，男神魅力無法擋。

不過，針對電影票房問題，肖戰日前在訪談中回應春節檔競爭，他表示自己沒有壓力，應該是片方有壓力，「我已經盡力出演郭靖，答案就交給觀眾和市場。」

春節 肖戰

上一則

為川普就職典禮獻唱國歌 男高音背景曝光

下一則

趙露思生病後首曬新照…回老家散步遛狗 網：看見她笑就放心了

延伸閱讀

肖戰果然厲害… 春節檔預售 「射鵰」成最快破億元大關電影

肖戰果然厲害… 春節檔預售 「射鵰」成最快破億元大關電影
羅比威廉斯荒唐過往起底 「更好的人」超狂影片曝光

羅比威廉斯荒唐過往起底 「更好的人」超狂影片曝光
女性喜劇片「其中一天」 奪周末票房冠軍

女性喜劇片「其中一天」 奪周末票房冠軍
「海洋奇緣2」全球票房破10億元「One of Them Days」奪北美冠軍

「海洋奇緣2」全球票房破10億元「One of Them Days」奪北美冠軍

熱門新聞

張雅欽在「古相思曲」中明顯纖瘦不少。(取材自微博)

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

2025-01-14 20:31
孫睿揮別短命婚低潮，開心跟粉絲、好友提前慶生。圖／唱戲世界娛樂提供

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

2025-01-19 13:16
李冰冰(中)、趙麗穎(左)、黃曉明的後台互動，引起話題。(取材自微博)

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

2025-01-13 06:00
吳謹言(左)在當紅之際官宣和洪堯結婚。(取材自微博)

吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步

2025-01-19 21:44
「甄嬛傳」果郡王、安陵容、皇后娘娘、甄嬛的飾演者李東學、陶昕然、蔡少芬、孫儷亮相舞台。(取材自新京報)

「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」

2025-01-13 19:06
趙露思(後)與彭冠英合作「戀人」，上演同框自拍被指超甜。（取材自微博）

「戀人」等不到趙露思？「玫瑰」CP粉喊劉亦菲2搭彭冠英

2025-01-14 17:36

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告