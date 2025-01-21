魏哲鳴闖入「前夫哥」賽道 「國色芳華」角色掀討論

魏哲鳴飾演的「前夫哥」角色引起網友共鳴。(取材自微博)

近期暴紅的電視劇「國色芳華」，除了楊紫 和李現 演繹的甜蜜官配夫婦引人注目外，魏哲鳴飾演的「前夫哥」劉暢也成為熱議焦點。劇中，劉暢被塑造成一個對前任忽視又悔恨的角色，讓人看到人性的糾結與深刻，引發熱烈討論。

據悉，在近年的熱播劇中，「前夫哥」已成為一種經典角色類型。例如「我的前半生」中，由雷佳音飾演的陳俊生因出軌背叛婚姻，最終在悔恨中自食苦果。他的角色雖然令人反感，但雷佳音呆萌與無奈的演繹，讓觀眾對其複雜性產生共鳴。

「夢華錄」中徐海喬飾演的歐陽旭，則是典型的為名利拋棄愛情的前夫角色。他從落魄書生到為權勢不擇手段的變化，讓角色成為劇中反派的重要存在，也突出了人性中因欲望而扭曲的一面。

另一個令人印象深刻的角色來自「墨雨雲間」。梁永棋飾演的沈玉容是個典型的「鳳凰男」，他出身寒門，依靠妻子成功上位後卻因地位的提升選擇背棄。角色在愛與自私間的掙扎，被梁永棋詮釋得極為細膩。

而林更新在「玫瑰的故事」中飾演的方協文，則是一個婚前暖男、婚後自卑且打壓妻子的角色。他的轉變讓觀眾氣憤之餘，也感嘆人性中的不完美。同樣的，「驕陽伴我」中田宇飾演的薛易明，作為極品渣男的形象，也因演員的出色表現而多了一層討喜的包容度。

喜劇元素在「前夫哥」角色中也占有一席之地。「好東西」中趙又廷 飾演的角色，雖然失去了婚姻，但其嘗試挽回的過程中展現了幽默的一面，讓人又氣又笑。最後不得不提到凌瀟肅在「回家的誘惑」中飾演的洪世賢，他自知且坦率的渣男形象，不僅令人咬牙切齒，也成為該劇最經典的角色之一。

「前夫哥」作為近年熱播劇中頻現的角色類型，不僅增加了劇情的戲劇性，也透過對人性深層矛盾的刻畫，為觀眾帶來了深刻的情感共鳴，成為影視創作中不可忽視的一部分。