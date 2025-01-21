時尚圈新寵兒誕生？丁禹兮登雜誌封面 賣破王一博紀錄

丁禹兮登上時尚雜誌開年刊封面，一舉破了王一博5年前的紀錄。(取材自微博)

娛樂又現「新紀錄」？以「傳聞中的陳芊芊」竄起，去年又以「永夜星河」暴紅的男星丁禹兮 ，日前登上時尚雜誌開年刊封面，沒想到銷售額直衝2892萬(人民幣，下同)，一舉破了「陳情令」男神王一博五年前的紀錄，一舉登上演藝圈最暢銷雜誌的男演員冠軍。

綜合媒體報導，這是丁禹兮首度登上主流性性雜誌封面，畫面中，他穿一襲黑衣坐在中國風椅子上，背景圖案也是滿滿古典風。雜誌開賣一分鐘就銷出6萬本，24小時共計賣出53萬本，銷售額達到2892萬。

有網友PO出「中國藝人內娛實體雜誌刊物銷售TOP30」圖表，可見原先的銷售冠軍是王一博在2020年的紀錄，當時他賣出2500萬。

不過，有媒體分析，相較以往，丁禹兮1月的雜誌發售顯得格外高調，前前後後登上了十多次熱搜，包括「丁禹兮雜誌銷售額6分鐘追平時間差」、「丁禹兮雜誌銷售額」、「虞書欣 祝緒丹楊仕澤買了丁禹兮雜誌」等 。