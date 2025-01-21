我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

時尚圈新寵兒誕生？丁禹兮登雜誌封面 賣破王一博紀錄

娛樂新聞組／綜合報導
丁禹兮登上時尚雜誌開年刊封面，一舉破了王一博5年前的紀錄。(取材自微博)
丁禹兮登上時尚雜誌開年刊封面，一舉破了王一博5年前的紀錄。(取材自微博)

娛樂又現「新紀錄」？以「傳聞中的陳芊芊」竄起，去年又以「永夜星河」暴紅的男星丁禹兮，日前登上時尚雜誌開年刊封面，沒想到銷售額直衝2892萬(人民幣，下同)，一舉破了「陳情令」男神王一博五年前的紀錄，一舉登上演藝圈最暢銷雜誌的男演員冠軍。

綜合媒體報導，這是丁禹兮首度登上主流性性雜誌封面，畫面中，他穿一襲黑衣坐在中國風椅子上，背景圖案也是滿滿古典風。雜誌開賣一分鐘就銷出6萬本，24小時共計賣出53萬本，銷售額達到2892萬。

有網友PO出「中國藝人內娛實體雜誌刊物銷售TOP30」圖表，可見原先的銷售冠軍是王一博在2020年的紀錄，當時他賣出2500萬。

不過，有媒體分析，相較以往，丁禹兮1月的雜誌發售顯得格外高調，前前後後登上了十多次熱搜，包括「丁禹兮雜誌銷售額6分鐘追平時間差」、「丁禹兮雜誌銷售額」、「虞書欣祝緒丹楊仕澤買了丁禹兮雜誌」等 。

開賣前，甚至有粉絲貼出了「大字報」、發布長文，強調雜誌銷量的重要性和緊迫性，因此引發粉絲「催氪」（意指透過各種方式催促購買雜誌，以支持自己偶像）的探討。

原先的雜誌銷售冠軍是王一博在2020年的紀錄，當時他賣出2500萬元。(取材自微...
原先的雜誌銷售冠軍是王一博在2020年的紀錄，當時他賣出2500萬元。(取材自微博)

丁禹兮 虞書欣

上一則

時隔20年出新專輯 台灣雙金歌后認：人生最後一張

下一則

為川普就職典禮獻唱國歌 男高音背景曝光

延伸閱讀

時尚圈新寵兒誕生？ 丁禹兮雜誌銷量 超過「這位男神」…

時尚圈新寵兒誕生？ 丁禹兮雜誌銷量 超過「這位男神」…
微博之夜7星同走紅毯 李宇春壓軸被罵翻 他倆十指緊扣惹議

微博之夜7星同走紅毯 李宇春壓軸被罵翻 他倆十指緊扣惹議
3大名牌慶農曆新年 王一博、馬思純入鏡

3大名牌慶農曆新年 王一博、馬思純入鏡
狗仔爆料頂流男星女友藏行李箱幽會？網友猜是這個人

狗仔爆料頂流男星女友藏行李箱幽會？網友猜是這個人

熱門新聞

張雅欽在「古相思曲」中明顯纖瘦不少。(取材自微博)

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

2025-01-14 20:31
孫睿揮別短命婚低潮，開心跟粉絲、好友提前慶生。圖／唱戲世界娛樂提供

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

2025-01-19 13:16
李冰冰(中)、趙麗穎(左)、黃曉明的後台互動，引起話題。(取材自微博)

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

2025-01-13 06:00
吳謹言(左)在當紅之際官宣和洪堯結婚。(取材自微博)

吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步

2025-01-19 21:44
「甄嬛傳」果郡王、安陵容、皇后娘娘、甄嬛的飾演者李東學、陶昕然、蔡少芬、孫儷亮相舞台。(取材自新京報)

「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」

2025-01-13 19:06
趙露思(後)與彭冠英合作「戀人」，上演同框自拍被指超甜。（取材自微博）

「戀人」等不到趙露思？「玫瑰」CP粉喊劉亦菲2搭彭冠英

2025-01-14 17:36

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告