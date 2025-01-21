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葉蘊儀罕動怒 批台灣名嘴胡說八道 怒斥要求道歉

娛樂新聞組／綜合報導
葉蘊儀罕見動怒，要求台灣媒體人道歉。(取材自Instagram)
葉蘊儀罕見動怒，要求台灣媒體人道歉。(取材自Instagram)

52歲港星葉蘊儀走紅於90年代，她因為在台灣綜藝節目脫口「我今年『洗腳水』(19歲)」因而受封「洗腳水女神」，當時人氣超旺、無人不曉，後來嫁給富商陳柏浩但離婚收場，台灣媒體人卻在日前於節目中當成話題，指她爆嫁入豪門過著猶如監獄般生活，沒想到一傳進葉蘊儀耳裡，女神罕見發文駁斥。

葉蘊儀在22歲事業巔峰時嫁給香港富商陳柏浩，並且一度引退，婚後生下一對兒女，但傳出丈夫婚後時常流連聲色場所，為此忍無可忍提出離婚，離婚條件是擁有孩子撫養權。

過去資深媒體人麥若愚曾透露，葉蘊儀婚前就被公婆要求婚後不可再當藝人，但婚後她發現豪門生活太無聊因而動了想復出的念頭，公公得知後則當場甩給她空白支票說：「我們家不缺錢，支票隨妳開」，不允許她復出。此外，葉蘊儀婚後發現丈夫外遇，卻被婆婆潑冷水，告訴她嫁到豪門就是要忍耐這種事，並遞給她空白支票試圖要封她的口。

葉蘊儀近日在社群公開聲明，「致台灣媒體人麥若愚，我根本不認識你，你在網路上把我的私人事在胡說八道，我在此請你與本人道歉。並且向傳媒交代你所說的全是謊言。本人保留追究責任不排除採取法律行動。」

她更表示，請馬上停止對她不實或有傷害的報導。同時也氣憤駁斥一切傳聞，她指出，前夫陳柏浩沒有送999朵玫瑰花，「最多一小束玫瑰、幾朵小花而已」，他也不是豪門子弟、玩具大王，「他們家只是鍋碗出口的小小貿易商。」

支票 監獄 香港

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