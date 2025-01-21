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毛曉彤演到「甄嬛傳」瑛貴人 出場就被賜死 對戲蔡少芬傻眼

記者趙大智／即時報導
毛曉彤扮女俠。(圖／中視提供)
毛曉彤扮女俠。(圖／中視提供)

古裝劇「雲襄傳」在台灣中視熱播，陳曉與毛曉彤江湖相逢，男擅智謀、女會武功，一同撥亂反正，甚至相配。而女主角毛曉彤外型甜美，這次在劇中飾演女俠一角，完全顛覆過往給人的印象，「是我不常塑造的一種角色形象，所以很吸引我，不是刻意要把標籤摘掉，是希望被觀眾看到我更多的面」。

近年毛曉彤影視作品不少，已躍居女一號，但她其實有過畢業之後沒戲拍的低潮期，當時必須自己跑組排隊試戲，整整2年時間靠媽媽提供生活費，「經歷了迷茫沮喪，可能自己骨子裡有那份韌勁，覺得自己要撐過去了」。也因為堅持讓她等到「後宮甄嬛傳」中瑛貴人的演出機會，而她是進劇組才知道有孫儷、蔡少芬等大腕級演員，第一場戲就是被陳建斌賜白綾，讓她相當緊張，那時她的台詞是接在蔡少芬後面，沒想到蔡少芬一開口是講粵語，毛曉彤聽了完全傻住，後來仔細聽才找到尾音，知道從哪接話，順利拍完。

回想往事，毛曉彤也恭喜當時的自己沒有中途放棄。她還提及自己是不太喜歡一直重複的人，也不希望自己一直在舒適圈，被問到還想挑戰什麼戲路，她則說對懸疑劇有興趣，而且希望演個狠人，讓大家覺得看似小白兔，但其實是幕後黑手。

毛曉彤（右）豪氣抱陳曉。(圖／中視提供)
毛曉彤（右）豪氣抱陳曉。(圖／中視提供)

孫儷 陳曉

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