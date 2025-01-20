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時尚圈新寵兒誕生？ 丁禹兮雜誌銷量 超過「這位男神」…

娛樂新聞組／即時報導
丁禹兮登上時尚雜誌開年刊封面，一舉破了王一博5年前的紀錄。(取材自微博)
丁禹兮登上時尚雜誌開年刊封面，一舉破了王一博5年前的紀錄。(取材自微博)

娛樂又現「新紀錄」？以「傳聞中的陳芊芊」竄起，去年又以「永夜星河」暴紅的大陸男星丁禹兮，日前登上時尚雜誌開年刊封面，沒想到銷售額直衝2892萬人民幣，一舉破了「陳情令」男神王一博5年前的紀錄，一舉登上演藝圈最賣座雜誌的男演員冠軍。

綜合媒體報導，這是丁禹兮首度登上主流性性雜誌封面，畫面中，他穿一襲黑衣坐在中國風椅子上，背景圖案也是滿滿古典風。雜誌開賣一分鐘就銷出6萬本，24小時共計賣出53萬本，銷售額達到2892萬人民幣。

有網友PO出「中國藝人內娛實體雜誌刊物銷售TOP30」圖表，可見原先的銷售冠軍是王一博在2020年的紀錄，當時他賣出2500萬人民幣。

不過，有媒體分析，相較以往，丁禹兮1月的雜誌發售顯得格外高調，前前後後登上了十多次熱搜，包括「丁禹兮雜誌銷售額6分鐘追平時間差」、「丁禹兮雜誌銷售額」、「虞書欣祝緒丹楊仕澤買了丁禹兮雜誌」等 。

開賣前，甚至有粉絲貼出了「大字報」、發布長文，強調雜誌銷量的重要性和緊迫性，因此引發粉絲「催氪」（意指透過各種方式催促購買雜誌，以支持自己偶像）的探討。

丁禹兮 虞書欣

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