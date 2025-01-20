新女王誕生？楊紫「國色芳華」招商破紀錄

楊紫主演的「國色芳華」不只收視、口碑出色，招商也破紀錄。(取材自微博)

大陸女星楊冪 一向有「收視女王」之稱，甚至連帶捧紅劇中男主角，因此讓她被封為「旺夫體質」，但是隨著多部作品接連仆街，楊冪漸漸失去女王光環，隨之取代她的是90花楊紫 。近日，楊紫、李現 主演的「國色芳華」不只收視、口碑出色，單集吸引13家廠商的好成績，也展現她的超狂招商能力。

楊紫近年主演的「香蜜沉沉燼如霜」、「親愛的，熱愛的」、「餘生，請多指教」、「長相思」等，都收穫了好成績，「國色芳華」亦獲得觀眾認可，火爆的收視成績帶動廣告業績，單集就多達13個廣告砸錢置入，招商能力超強。

據悉，「國色芳華」定檔播出前，就已確定40個品牌合作商，刷新了芒果TV的站內招商紀錄；相比之下，去年播放量第一的劇王 「慶餘年2」播前也才收穫了26個合作品牌。

除了在正片中投放廣告，各品牌也透過購買「雲端包場」邀請更多用戶來看劇。

據了解，「國色芳華」日前在芒果TV站內播放量飆破10億，還在微博拿下9.3超高開分，堪稱是今年開年爆款劇。該劇雖然是以唐朝為背景的古裝劇，卻帶給現代女性許多勵志啟示，例如不要逆來順受、一定要有自己的財產、離婚不代表失敗、勇敢創業等，激勵女性可以活得更加獨立自主，多采多姿。