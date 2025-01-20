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觀影說劇／「蛟龍行動」潛深海對戰 黃軒自律到變態

娛樂新聞組╱綜合報導
黃軒在電影「蛟龍行動」中飾演蛟龍小隊隊長。(取材自微博)
黃軒在電影「蛟龍行動」中飾演蛟龍小隊隊長。(取材自微博)

由林超賢執導、黃軒和于適主演的軍事片「蛟龍行動」，近日開啟預售。作為2018年春節檔票房冠軍「紅海行動」的續作，林超賢把戰場轉移到海底，講述中國海軍新型潛艇「龍鯨號」與蛟龍小隊協同作戰的故事。

揚子晚報報導，新預告揭祕「蛟龍行動」的核心劇情，敵人的「恆星計畫」涉及核彈威脅，一旦得逞將癱瘓整個亞太地區，中國海軍潛艇小隊和蛟龍小隊臨危受命，展開一場驚心動魄的「蛟龍行動」。

黃軒飾演的蛟龍小隊隊長孟闖帶領整個小隊攻堅，他說，這次塑造的角色是一個剛中帶柔的人，「孟闖對自身的要求非常高，幾乎到變態，由於不能跟別人訴說心裡的緊張焦灼，只能從呼吸、微表情表達擔心，很考驗演技」。

于適在片中飾演突擊手韓驍，片中有一場于適背著黃軒的爆破戲，雖然拍攝現場的安全措施做得很足，但誰也不能保證零意外，于適回憶道：「如果是我一個人跑，100個炸點都不怕，但這次我身上是有責任的，軒哥在我背上，當時他只能依靠我。」于適後來看回放還是很激動，那種感覺就是「真男人從來不回頭看爆炸」，跑就對了。

在「蛟龍行動」裡，敵我雙方都亮出最高精尖的武器，其中一幕于適被「機器狗」發射的飛彈直接擊中，瞬間被強大的爆炸衝擊波掀翻，場面驚險萬分。總製片于冬表示，「這部電影適合喜歡刺激的觀眾，升級的戰況帶來前所未有的衝擊力，值得每位觀眾為它預留一個大年初一的位置」。

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