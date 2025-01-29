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射鵰、封神、哪吒…2025春節檔神仙打架 頂級IP誰是贏家？

娛樂新聞組／綜合報導
「射鵰英雄傳：俠之大者」由肖戰主演。(取材自微博)
「射鵰英雄傳：俠之大者」由肖戰主演。(取材自微博)

2024年票房排名前五的電影中，春節檔影片居然占了4個，相較之下，2024年的暑期檔和十一檔的表現不盡如意。在這樣的大背景下，2025年春節檔無疑成為了各大片方的必爭檔期。據悉，目前有五部電影宣布定檔2025年春節檔，分別是：「射鵰英雄傳：俠之大者」、「熊出沒·重啟未來」、「哪吒之魔童鬧海」、「封神第二部：戰火西岐」、「唐探1900」。

中新網報導，這五部影片，每部都是重磅之作，除了徐克導演對武俠電影的重啟之作外，另外四部影片都是大IP之作，前作或系列前作都有驚人的票房表現，像「哪吒之魔童降世」的票房就達到了50.33億元（人民幣，下同，約6.8億美元），「唐人街探案3」的票房為45.23億元。即便是「熊出沒·逆轉時空」，票房也達到了20.54億元，由此可見競爭的激烈程度。

射鵰 重現金庸榮光？

2025年春節檔，早早開始預熱的電影要數徐克執導，肖戰、莊達菲主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」最受矚目。該片由中國電影股份有限公司領銜出品，中國新聞網等聯合出品，自2023年5月首張海報公布，關於它的主創陣容、拍攝進度、後期製作消息都會備受網友關注。

「射鵰英雄傳：俠之大者」改編自金庸先生經典武俠著作「射鵰英雄傳」的第34至40章，郭靖童年離別家鄉，雖受高人賞識，得傳絕世武功「九陰真經」和「降龍十八掌」，卻惹來各方嫉妒，成為眾矢之的，他不亢不卑，與黃蓉力挽狂瀾，保護南宋邊關。

多年來，金庸武俠系列改編影視劇層出不窮，觀眾口碑也褒貶不一，但每當一部新作出現，都會在社交媒體上激起熱烈的討論和對比。「肖戰版郭靖造型」話題上熱搜後，肖戰將如何演繹「赤誠忠厚」的郭靖，他第二次亮相大銀幕的市場表現如何，也引起了網友們的好奇。

除了肖戰、莊達菲兩位主演，「射鵰英雄傳：俠之大者」裡還有一些金庸武俠影視宇宙裡的夢幻聯動：曾在「東邪西毒」裡演過東邪黃藥師的梁家輝，這次演的是西毒歐陽鋒；而在「天龍八部」里演過喬峰的胡軍，20年後又在電影裡出演了洪七公。

同時，徐克導演更是這部電影的主要看點。憑獨樹一幟的影像風格，徐克導演在「蜀山：新蜀山劍俠」、「笑傲江湖」、「新龍門客棧」、「龍門飛甲」等武俠電影中貢獻過許多經典的名場面。他再度操刀改編金庸經典，會繼續還原原著，還是極具創意的「魔改」？能否讓金庸筆下刀光劍影的武俠世界在大銀幕裡重現榮光？

「哪吒之魔童鬧海」是「哪咤之魔童降世」續集，受到粉絲期待。(取材自微博)
「哪吒之魔童鬧海」是「哪咤之魔童降世」續集，受到粉絲期待。(取材自微博)

哪咤 故事拍出新意？

細數目前已定檔的2025年春節檔電影，除了「射鵰英雄傳：俠之大者」改編自金庸小說之外，其余四部都是爆款電影IP的續作或者延伸開發，它們的原作都擁有驚人的票房表現。

「五年了，咤兒，你知道我這五年是怎麽過的嗎？」在「哪咤之魔童鬧海」的官微下，這條評論獲得了5000多點讚。2019年夏天，動畫電影「哪咤之魔童降世」橫空出世，「一句我命由我不由天」全網刷屏，最終狂攬票房超50億元，位列中國影史動畫電影票房榜第一名。

再次歸來的哪咤會擁有怎樣的實力？肩負整個龍族希望的敖丙會不會「黑化」？當年，「哪咤之魔童降世」的結尾讓大家牽掛至今。五年後，這部電影也像是集結了全族最硬的龍鱗，收穫了觀眾滿滿的期待。除了動畫視效上的升級，如何能把大家耳熟能詳的「哪咤鬧海」故事拍出新意，也是人們最關心的地方。

「封神第二部：戰火西岐」特效鏡頭數量超過2000個。(取材自微博)
「封神第二部：戰火西岐」特效鏡頭數量超過2000個。(取材自微博)

封神 奇幻色彩戰爭

同樣從暑期檔走進春節檔的，還有「封神」系列。去年夏天，「封神第一部：朝歌風雲」向大家展示了一個瑰麗的神話世界，不僅拿下26.34億票房，還收穫了金雞獎最佳故事片獎。一年半後，「封神第二部：戰火西岐」終於歸來，打出「看中國神話，過中國新年」的口號。

作為「封神三部曲」的承上啟下之作，「封神第二部」圍繞「守護」展開，姬發刺殺殷壽後踏上歸鄉之途，太師聞仲率鄧嬋玉、魔家四將等殷商大軍兵臨西岐，西岐保衛戰一觸即發。據主創透露，這一部的特效鏡頭數量超過2000個，金戈鐵馬與法術對決交織，充滿奇幻色彩的戰爭場面，也令無數觀眾十分期待。

值得一提的是，在「射鵰英雄傳：俠之大者」中出演一燈大師的演員吳興國，也在「封神第二部：戰火西岐」中飾演了攻打西岐的聞太師。

「熊出沒·重啟未來」在內容上加入了奇幻、神話、科幻等眾多元素。(取材自微博)
「熊出沒·重啟未來」在內容上加入了奇幻、神話、科幻等眾多元素。(取材自微博)

熊出沒 科幻最終篇章

春節檔高手如林，但要說發揮最穩定的選手，還得是老少皆宜的「熊出沒」系列。自2014年「熊出沒之奪寶熊兵」亮相大銀幕，它幾乎每年都和大家在春節見面，任憑其他影片競爭，都像「定海神針」一樣成為許多家庭的觀影首選。

這些年，「熊出沒」不僅在動畫製作技術上不斷進步，更在內容上加入了奇幻、神話、科幻等眾多元素，這次，「熊出沒·重啟未來」是科幻五部曲的最終篇章，光頭強、熊大、熊二會意外穿越到100年後的世界，和來自未來的小亮共同踏上精彩刺激的冒險之旅。

「沒等來「唐探4」，「唐探-1」倒是先出了。」讓觀眾等待已久的，還有陳思誠、王寶強、劉昊然鐵三角組合的「唐探宇宙」新作。此前，「唐探」系列電影累計票房已經超87億，2021年春節上映的「唐人街探案3」更是以45.23億位列中國影史票房榜第7位。

「唐探1900」是該系列電影的前傳。(取材自微博)
「唐探1900」是該系列電影的前傳。(取材自微博)

唐探 前傳刺激尋兇

但這次將在春節上映的「唐探1900」並非「唐人街探案3」的續集，而是系列電影的前傳，影片設定在1900年的舊金山，中醫秦福和華人阿鬼卷入一場發生於唐人街的案件，他們將在鬥智鬥勇之中尋找兇手。

導演陳思誠透露，這部電影採用了全新的創作和表達方式，更充滿戲劇性和喜感，擁有厚重的歷史感。此外，近年來不常在大銀幕亮相的周潤發，也將在電影裡出演一個角色，他的加盟也吊起了很多觀眾的胃口。

從2015年至今，「唐人街探案」系列電影已經陪觀眾走過將近十年的時間。十年間，中國電影市場也發生了巨變，影院有過被「唐人街探案」「哪咤之魔童降世」等電影點燃的火熱時刻，同時也持續面臨著許多娛樂方式特別是線上娛樂活動的競爭壓力。

肖戰 周潤發 舊金山

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