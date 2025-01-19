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戲說從頭／「駐站」接地氣視角 拍出小人物喜怒哀樂

娛樂新聞組／綜合報導
郭京飛在劇中飾演駐站民警常勝。（取材自微博）
郭京飛在劇中飾演駐站民警常勝。（取材自微博）

電視劇裡公安題材常見，但大多是驚天動地的大案要查，拍出驚心動魄的緝凶前線，近期「駐站」反而描寫駐站警察瑣碎的日常警務工作，以獨特的視角與接地氣的表現，獲觀眾持續關注與好評。

上海文匯報報導，「駐站」改編自金盾文學獎一等獎作品、曉重的同名小說，講述四等小站裡的日常警事。郭京飛飾演的主角常勝原是花城北站派出所民警，在遇到生活瓶頸後選擇到山坳裡的東寨駐站，既是傳承師父衣缽，也有幾分逃避現實。而等待他的，不是田園牧歌，而是一堆雞零狗碎的小案件、小紛爭，是工作與生活環境人際關係的全面重建。

劉雪松導演說，「駐站」拍的是普通人的喜怒哀樂，講的是理想與現實碰撞中那些必然的曲折和「不得不」的選擇。

劇中兩場哭戲讓人印象深刻。一次是常勝初到東寨小站，想打套軍體拳致敬老孫，咣咣兩拳腰閃了，一邊疼得齜牙咧嘴一邊痛苦念叨「對不起師父」，最後摀臉蹲下泣不成聲。另一次是常勝好不容易從日日焦頭爛額裡解脫片刻，可一念及一團亂麻的生活，忍不住悲從中來。他囑咐警犬依卡「守好了，別讓人看見我哭」，扭頭在水管下嚎啕大哭。誰能想到，就在前一晚，他還對著屋裡僅有的「夥伴」有感而發，「無論是狗、羊，還是人，都要學會堅強。有了堅強，什麼事都能扛過去」。

「駐站」以富於感染力的角色牽引，在現實與理想交織中還原出的生活本質，引發觀眾廣泛共鳴。

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