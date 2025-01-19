電影賣不動 謝霆鋒回歸歌手 暌違20年辦演唱會

謝霆鋒在演戲、廚師等領域表現出色，讓很多人忘了，他其實是歌手出身。（取材自微博）

很多網友不知道，港星謝霆鋒 除了具有演員、廚師等身分，他其實還是一名歌手。近日，謝霆鋒宣布將於4月在啟德主場館開兩場演唱會，成為首位在該場地開唱的香港歌手。據悉，謝霆鋒已經20多年沒舉辦過個唱，這次大動作宣布回歸，有分析指應該是因為香港動作片在內地市場接二連三的「失利」。

由香港兩大巨星張學友、謝霆鋒主演的電影「海關戰線」，投資高達2億元（人民幣，下同，約2742萬美元），在開拍之初即受到大批網友關注，沒想到去年夏天上映後，反應不如預期，最終只獲得1.29億元票房。這也導致謝霆鋒執導的「新警察故事2」、他與陳偉霆合演的「無限任務」被「消失」。

其實，「新警察故事2」已籌備多時，甚至一度傳出去年5月就開機，但抵擋不住港片在內地市場的接連仆街，只能暫時擱置。據統計，去年香港重磅電影包括劉德華和梁朝偉主演的「金手指」、周潤發主演的「別叫我賭神」、成龍主演的「傳說」等，無一例外，每部片都票房失利。

近年來，忙於電影或美食事業的謝霆鋒，幾乎讓人忘了他是歌手出身。近日，他終於在微博貼出演唱會海報，以及他在場內自彈自唱的一個片段，視頻中，謝霆鋒在場館裡彈著吉他，吉他上還印有一個「鋒」字。

不少網友看了開心表示，「煮飯放一飯，謝霆鋒終於做回歌手了」、「太突然，等了20多年」、「數著日子過又擔心搶不到票」。