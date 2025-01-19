楊子捧11克拉鑽戒直播求復合 網友「哈哈哈哈哈」刷屏

楊子開直播向黃聖依求婚，還準備了11克拉的鑽戒。（取材自微博）

41歲「星女郎」黃聖依與大8歲富商老公楊子參加綜藝「再見愛人4」，透過夫妻一起旅遊，面對婚姻問題，並在旅途最後透過是否「下車」決定繼續經營婚姻的意願。節目日前大結局，楊子選擇「下車」，表示仍想繼續下去，黃聖依則並未下車，選擇結束17年婚姻。不過，楊子想要挽回黃聖依，甚至開直播向她求婚，引起全網議論。 黃聖依日前自曝終於有屬於個人的財產。（取材自微博）

節目最後一集，黃聖依選擇和老公分開，雖然有觀眾認為只是劇本，不過近日在節目回門宴中，楊子證實2人已徹底分開。而先前黃聖依曾自曝自己的財產都握在老公手上的她，也終於有屬於個人的財產。

不過，楊子似乎放不下這段感情，開起直播向黃聖依求婚，還準備了11克拉的鑽戒。楊子在影片中說，「真正決定我們婚姻走向和命運的1月18號如期而至，3個月的熱搜，大家的批評、建議、忠告，我全部都get到了，在世界上，能夠讓一個人回頭的不是道理，是南牆。不見不散」。

剛登場時，楊子的情緒看起來挺低落的，就在他情緒湧上時，鏡頭立刻向他拉近，之後他還用紙巾擤了鼻涕，似乎想證明他真的哭了。

不過，相對楊子的悲傷，大部分網友完全不入戲，一直用「哈哈哈哈哈哈」刷屏，令他無奈直言，「你們能不能不要再哈哈哈哈了，影響到我欲哭無淚的心情了」。

楊子在直播中還表示，希望大家不要再恭喜黃聖依，自己現在才意識到原來家真的沒了，不是綜藝，是實實在在的沒了。

最後，沒想到這場求婚，黃聖依沒有接電話，連楊子傳訊息「我在直播，請看到後回撥或接語音，在嗎？」黃聖依也沒有理會，「求婚」以失敗收場。