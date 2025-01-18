我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁定禁TikTok不違憲 後續重點一次看

宋祖兒被白人老外貼親暱合照「追緝」 尋覓10年往日情

李昀銳、孟子義真的「在一起」 童星說漏嘴、媽媽神反轉

娛樂新聞組／綜合報導
孟子義（右）、李昀銳在「九重紫」中有多場吻戲。(圖／愛爾達電視提供)
孟子義（右）、李昀銳在「九重紫」中有多場吻戲。(圖／愛爾達電視提供)

由大陸演員李昀銳、孟子義主演的古裝新劇「九重紫」，堪稱2024年底大黑馬，不緊口碑、收視豐收，連帶讓「昭昭墨墨」CP人氣大漲。兩人在「微博之夜」甜蜜合唱，除了在台上浪漫牽手，更被發現下台時李昀銳仍緊緊牽著孟子義，甜蜜之舉讓網友敲碗「在一起」。戲裡小童星李敏浩與網友互動時，竟直言孟子義與李昀銳2人「拍攝的時候還沒有談，劇播出時才開始談（戀愛）」，讓CP迷都沸騰了。

關於李昀銳、孟子義「假戲真做」的話題一直沒斷過，甚至有網友揪出「戀愛證據」，包括上綜藝時兩人巧妙穿了情侶裝、李昀銳伸手幫孟子義整理頭髮。對於李敏浩的證詞，網友覺得李敏浩在宣傳期一定看到或聽到一些「粉紅泡泡」，才會肯定男女主角正在談戀愛。

李敏浩認證孟子義與李昀銳CP是真的，此事在網上迅速延燒，李敏浩媽媽以小朋友的微博火速滅火，表示當初留言是她回的，並解釋「只是我自己感覺孟姐和小林（李昀銳）很甜，不知道是不是真的，給大家帶來不好的引導，非常抱歉，請轉發我評論者請刪掉，謝謝」。但仍有CP粉不信，覺得小童星被封口了。

李昀銳、孟子義私下常出現甜蜜之舉。（取材自微博)
李昀銳、孟子義私下常出現甜蜜之舉。（取材自微博)
李昀銳、孟子義私下常出現甜蜜之舉。（取材自微博)
李昀銳、孟子義私下常出現甜蜜之舉。（取材自微博)

微博

上一則

童星出道曾獲青龍獎 韓星文赫如今靠外送打工

下一則

布魯斯威利握手感謝救災員警 失智症後首露面

延伸閱讀

李昀銳、孟子義下台牽手 「昭昭墨墨」又曬恩愛

李昀銳、孟子義下台牽手 「昭昭墨墨」又曬恩愛
「九重紫CP」又放閃… 李昀銳深情對唱孟子義 「手牽手」下台

「九重紫CP」又放閃… 李昀銳深情對唱孟子義 「手牽手」下台
演「九重紫」看800個影片學吻技 李昀銳：很受傷

演「九重紫」看800個影片學吻技 李昀銳：很受傷
以為來到婚禮現場… 「星光大賞」3對CP太甜了 他們被爆「在一起」

以為來到婚禮現場… 「星光大賞」3對CP太甜了 他們被爆「在一起」

熱門新聞

工藤靜香(左)和劉宇寧合唱「最初的夢想」中日版本。圖/摘自微博之夜

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

2025-01-11 11:27
張雅欽在「古相思曲」中明顯纖瘦不少。(取材自微博)

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

2025-01-14 20:31
李冰冰(中)、趙麗穎(左)、黃曉明的後台互動，引起話題。(取材自微博)

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

2025-01-13 06:00
楊紫飾演的何惟芳擅長培育牡丹。(取材自微博)

新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王

2025-01-11 20:29
「甄嬛傳」果郡王、安陵容、皇后娘娘、甄嬛的飾演者李東學、陶昕然、蔡少芬、孫儷亮相舞台。(取材自新京報)

「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」

2025-01-13 19:06
湯姆漢克斯保住自己的豪宅。(美聯社)

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

2025-01-12 19:37

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題