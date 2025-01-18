李昀銳、孟子義真的「在一起」 童星說漏嘴、媽媽神反轉

孟子義（右）、李昀銳在「九重紫」中有多場吻戲。(圖／愛爾達電視提供)

由大陸演員李昀銳、孟子義主演的古裝新劇「九重紫」，堪稱2024年底大黑馬，不緊口碑、收視豐收，連帶讓「昭昭墨墨」CP人氣大漲。兩人在「微博 之夜」甜蜜合唱，除了在台上浪漫牽手，更被發現下台時李昀銳仍緊緊牽著孟子義，甜蜜之舉讓網友敲碗「在一起」。戲裡小童星李敏浩與網友互動時，竟直言孟子義與李昀銳2人「拍攝的時候還沒有談，劇播出時才開始談（戀愛）」，讓CP迷都沸騰了。

關於李昀銳、孟子義「假戲真做」的話題一直沒斷過，甚至有網友揪出「戀愛證據」，包括上綜藝時兩人巧妙穿了情侶裝、李昀銳伸手幫孟子義整理頭髮。對於李敏浩的證詞，網友覺得李敏浩在宣傳期一定看到或聽到一些「粉紅泡泡」，才會肯定男女主角正在談戀愛。