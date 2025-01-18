「大奉第一美人」陳小紜發育太凶 無緣進國家泳隊卻戲路大開

陳小紜因發育太好無緣進國家隊。(取材自微博)

大陸女星陳小紜以清宮劇「如懿傳」中的「惢心」一角打開知名度，劇中的她輕柔嗓音、一心為主，最終覓得良緣的忠僕寫照，令人印象深刻，隨後也因該劇成為人氣女星，戲約不斷。最近她在新劇「大奉打更人」飾演大奉第一美人，初登場就令人驚艷，雖然戴著面紗，但絲毫不影響美貌，一個眼神、楚楚動人氣質引發網友討論。

陳小紜以「如懿傳」中的「惢心」角色成名。(取材自微博)

陳小紜外表看似柔弱，實則專業運動員出身，從小練游泳的她，一度差點被選為國家代表隊選手，最後卻因為「身材發育過於良好」被迫放棄，轉而進入演藝圈。曾錄製綜藝節目「超新星運動會」，參加節目中50米游泳比賽，隨著電視畫面由上向下拍攝視角，意外曝光她「超凶猛」真實身材，陳小紜還因此坦言小時候因身材太好而感到自卑，隨著年紀增長，成為演員後，才發現擁有好身材，更有助於戲路發展。

陳小紜在「大奉打更人」中飾演大奉第一美人「慕楠梔」。(取材自微博)

陳小紜在「大奉打更人」中飾演大奉第一美人「慕楠梔」，扮相絕美。(取材自微博)

「大奉打更人」改編自作家賣報小郎君的同名網絡小說，陳小紜在劇中扮演大奉第一美人「慕南梔」，一出場就吸引不少目光，清冷淡雅、楚楚動人的氣質，還透露出身為「鎮北王妃」的高不可攀的跩樣，與原著小說描繪的人物特性相符，令網友紛紛留言：「慕南梔是直接從書裡走出來了嗎？陳小紜完全符合我心中的慕南梔」、「姐姐不愧是天選古裝人」、「戴著面紗，但一點也不影響她用美貌大殺四方」。