「鹿哈」下跪求婚 網友以為娶關曉彤登熱搜

凌達樂因為長相神似鹿晗，曾把藝名取為「鹿哈」，靠著模仿對方走紅。（取材自微博）

網紅凌達樂長相神似藝人鹿晗 ，曾為自己取藝名「鹿哈」，並以模仿鹿晗走紅，他公開向女友求婚成功，這次求婚成功的消息引起了網友熱議，「鹿哈向女友求婚成功」瞬間登上微博 熱搜，不少網友一時沒看清楚，以為是鹿晗向女友關曉彤求婚。

據中國藍新聞報導，網紅鹿哈15日向正妹女友下跪求婚成功，而在曝光的影片，可見他於求婚當天精心策畫了一場浪漫儀式。

鹿哈在一處湖邊燈光璀璨的場地，並以一段真摯的告白向女友表達心意：「感謝女友多年來的支持和陪伴，無論自己是普通人還是網紅，她始終不離不棄。」女友感動並答應了求婚，兩人甜蜜擁抱親親，現場粉色布置加上兩人愛的甜蜜大冒粉紅泡泡。

而鹿哈求婚成功，粉絲們紛紛留言送上祝福。不過有趣的是，不少網友第一眼誤疑為是男星鹿晗，對消息紛紛留言評論「看成鹿晗了，還好奇熱搜怎麼沒爆呢」、「我承認我瞎了…看成鹿晗」、「第一眼女主怎麼不是關曉彤，第二眼原來是鹿哈」、「差點看錯了 我還以為是鹿晗呢」、「靠著模仿明星發了大財，有時候這人的命運啊」、「鹿哈老是蹭鹿晗熱度，沒想到比鹿晗還早結婚，不管怎麼還是祝福他們吧！」