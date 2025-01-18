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誰靠演唱會賺最多人民幣？鐵肺的她狂吸25億

娛樂新聞組／即時報導
五月天。(圖／相信音樂提供)
五月天。(圖／相信音樂提供)

鄧紫棋去年在中國開演唱會狂吸25億人民幣。(取材自微博)
鄧紫棋去年在中國開演唱會狂吸25億人民幣。(取材自微博)

誰是2024年中國大型演唱會票房冠軍呢？不是周杰倫、五月天、張杰、張學友，而是由「鐵肺歌后」、香港藝人鄧紫棋稱霸。根據中國數據平台「燈塔專業版」報導，鄧紫棋的「I AM GLORIA世界巡迴演唱會」，走遍中國31個城巿，舉辦75場演出，狂吸25億人民幣（約3.4億美元）。

搜狐娛樂報導，2024年演出市場大型營業性演出票房年增超過60%，10強中，台灣、香港、中國本地各佔3位，新加坡代表1位，前10分別是鄧紫棋、五月天、張傑、薛之謙、張學友、林俊傑、蔡依林、周杰倫、鳳凰傳奇、陳奕迅。。

鄧紫棋是實境秀節目《我是歌手》一手捧紅，在中國深受新生代歌迷喜愛，她也常現身在中國音樂綜藝。據她工作室資料，她的「I AM GLORIA世界巡迴演唱會」舉辦75場演出，動員300萬人次，狂吸25億人民幣。

亞軍五月天無愧於「演唱會之王」封號，在台灣舉辦巡演外，在中國也有眾多五迷力挺，至今仍是中國最大演唱會場地鳥巢連開10場、總場次30場的紀錄保持者，吸金能力驚人。

張杰。(取材自微博)
張杰。(取材自微博)

第3名是42歲的張杰，他2004年參加第一屆「我型我秀」獲總冠軍出道，2005年推出首張專輯《第一張》， 2007參加湖南衛視快樂男聲獲得全國第四名。

薛之謙。(取材自微博)
薛之謙。(取材自微博)

第4名是薛之謙，他在2021-2024年舉辦「天外來物」世界巡迴演唱會，為第5位單場巡達到100場的華語歌手、第一位單巡體育場達到100場的華語歌手。

第5名為63歲張學友，以唱功著稱的他偏愛人數比較少的體育館，讓觀眾對音質有絕佳體驗，所以每個城巿都唱超多場，上海一次開15場，因他染疫最後只唱了12場，去年光在中國就唱了87場。

張學友。(取材自微博)
張學友。(取材自微博)

鄧紫棋 五月天 香港

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